中午來開匯／學習國外經驗 吳怡農認為緊急應變中心需常態性開設

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

壯闊台灣理事長吳怡農，今（24）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對花蓮馬太鞍堰塞湖溢流、台北隨機攻擊事件等，吳怡農認為不論是天災或人禍，都凸顯了台灣需要一個更有效率的緊急應變系統。而且設置緊急應變中心時，不應受限於行政區或部會權責的本位主義，因為災難是不分界限的。

吳怡農說，台北隨機攻擊事件，的確是一個不幸，無論是在壯闊台灣5年多來的工作，為了建立社會韌性的工作，或是身為總統府全社會防衛韌性委員會的成員之一，都在探討如何建立全社會的應變體系，以應對不同的衝突、不同的碰撞、不同的突發事件。尤其，台北市發生的隨機攻擊事件，與先前花蓮馬太鞍堰塞湖溢流的事件，雖然有不同的災難、不同的狀況，但都凸顯了台灣極需要一個，更有效率的緊急應變系統。

吳怡農強調，應變計劃應著重於事發前的準備、減災與避免事情發生。當事件發生時，需要的就是現場應變與事後復原了。他也表示，台灣公部門不缺乏各種演習、演練，從中央到地方，例如以前的民安演習，現在叫作城市靭性演習。演習需要特定的目標，設計演習是為了某些結果。如果要符合縣市需求，就需要更多元的情境與複合式。例如台北隨機攻擊事件，嫌犯在台北車站，一開始丟煙霧彈，到誠品南西店傷人的過程。在設計演習時，就會期待事發時，公部門能做什麼、民眾能做什麼事情等。

吳怡農表示，接下來的聖誕節、跨年，甚至農曆春節，一定可以看到公部門在節慶期間會提升警力部署，但這並非長遠之計。當然警力的部署，是有嚇阻效果的，可以讓潛在的嫌犯，知道這裏是有警力的。

吳怡農說，台北攻擊事件後，事發第一時間就期待著相關單位的資訊，可以共同分享。例如北捷、台北車站與警政體系的監視器系統並不相同，目前可以做的就是要解決，事發後如何迅速的將警務系統或是北捷、台北車站等的畫面，可以最快送達給需要的人。所以這也凸顯了，我們需要一個常設性的緊急應變指揮中心。

吳怡農表示，過去台灣都是災害到了一個規模，才開設緊急應變中心。國外的做法，是將指揮中心設為常態化，一直都有人在，而且隨時有人輪班，就可以依照事件大小，現場人員隨時分享重要資訊。例如台北隨機攻擊事件中，發生在捷運站周邊，有緊急應變中心，就可以即時評估，捷運是否停駛或跳站，還有現場疏散的問題。因為這是一起公安事件，而且是無差別攻擊。資訊要分享給更多的民眾，可以讓更多人遠離災害現場，所以資訊分享不只是只有中央或橫向連繫，更應對外，這也凸顯國內制度上的一個缺口。

吳怡農表示，在緊急應變規劃中，不應受限於行政區或部會權責的本位主義，因為災難是不分這些界限的。應該建立一個更整合、協作的應變體系。災害發生後，民眾更應該有安全的知識或意識。例如在台北攻擊事件中，嫌犯未被逮捕前，在暴力威脅的前提下，安全第一，不是在現場打卡、不是在現場拍照，而是快速的離開現場。這不僅是為了個人安全，也是為了避免群眾聚集，影響警察執法與排除威脅的能力。如果無法離開現場，那就應該採取「離開、躲藏、團結對抗」的策略。

吳怡農還提醒，若有能力幫助傷患，應具備止血觀念，不只是止血帶有止血功能，使用雙手直接加壓止血，降低流血的速度，因為大出血若不在兩分鐘內處理，救護車到場也來不及。另外，在安全的前提下，現場民眾拍下的畫面，應有正規管道，分享進入官方應變系統，以協助公部門進行緊急變處置。而台北車站一向作為關鍵基礎設施的防護重點，應變能力都還需要再檢討、完善，那遑論其他人潮聚集的地點了。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團

