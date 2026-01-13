中午來開匯／川普比拜登口頭承諾更有份量 蘇紫雲：白紙黑字防堵台灣遭佔領 9

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

針對美國總統川普日前發布「2025國家安全戰略報告」，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今（7）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。蘇紫雲指出，該報告不僅白紙黑字明確納入台灣，更強調「第一島鏈集體防衛」，較過往的口頭承諾更具實質份量，在防止台灣遭到佔領；他也說，台灣海運佔全球51%的「帝王」地位，理解川普要從整個地緣政治去看。

針對美國「2025國家安全戰略報告」，蘇紫雲表示，該報告確實很明確提到台灣，比前總統拜登僅口頭表示要協防台灣還更有份量。他說，報告明確寫到第一島鏈集體防衛，也是呼應日本首相高市早苗的集體自衛；此外，裡面也白紙黑字寫到，要防止台灣遭到佔領。

蘇紫雲認為，川普是企業家但不是只看錢，其指的「對等」是指別的國家從美國賺了那麼多貿易順差，可是國防支出都是美國在付，例如北約國家的國防預算加總美國佔了7成，其他32國家只佔3成，川普就這覺得不對等。

蘇紫雲指出，新版美國國安戰略報告展現了川普2.0時代崇尚老羅斯福總統，所以現在川普也說他要打造黃金艦隊，等於是在向他的偶像致敬，川普很希望美洲可以中共勢力排除掉，整個西半球要圍堵中共。

但蘇紫雲也說，中共目前希望從陸權走向海權，而台灣正好在風口浪尖上，因為台灣海運佔了全世界的51%、周邊海域每年還有150萬架民航機通行，所以「大家都愛台灣，因為台灣處於三角窗」，所以台灣的地緣位置是不會變的「帝王」。

另外，外界曾解讀川普說任內習近平不會動手？蘇紫雲分析，川普在看的是全球格局，例如川普2.0上任之初，要在巴拿馬把中共勢力驅逐，巴馬運河的航運只占全球的5%，且在疫情時期航運公司在蘇力士運河大排長龍，佔全球12%，而台灣佔全球51%，所以理解川普要從整個地緣政治的格局來看。

