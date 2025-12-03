中午來開匯／「市場囝仔」當局長變立委拚市長 賴瑞隆：證明台灣充滿希望 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

有意角逐下屆高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，今（3）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時，先提到他的童年與政治生涯的養成歷程，賴瑞隆說，他出身於勞工家庭，父親是為了供養家中兄弟姊妹而輟學的裝潢工人，母親則在菜市場販賣肉粽及蔬果維生，而他從小就有運動天賦，多次在鉛球比賽中獲得佳績，但父母仍期望他能專心求學並從事安穩的公職，因此他在大學畢業後主動向前行政院長蘇貞昌投遞履歷，開啟了政治工作，並強調他從「市場囝仔」到立委的經歷，證明台灣充滿希望。

賴瑞隆表示，他父親有10個兄弟姐妹，父親國小畢業後就出來做裝潢工人養全家，所以對父親來說，就是希望小孩有機會能夠一直唸書，而媽媽是在市場賣肉粽，所以他也要幫忙簡單的叫賣，幫忙找錢，勞工家庭沒有工作，就沒有收入。他提到，每次在市場的時候看到小朋友陪著爸媽做生意，都會跟他們講說，「我以前小時候在這邊長大，你們長大後也要勇敢的追尋夢想」。

賴瑞隆表示，自己有機會從菜市場的孩子當到局長，當到立委，現在有機會來當市長，所以「台灣是個充滿希望的國家」。他也提到，因為出身勞工家庭，後來在公職路上，也相當緊盯工安議題。

賴瑞隆還透露，他與同黨的立委吳思瑤是小學同學，後來另一位同黨立委陳培瑜也成為他的學妹，自己因為運動細胞好，而且也喜歡運動，所以小時候喜歡各種球類，包括打籃球，排球，甚至羽毛球，桌球，高中也都參加躲避球隊、田徑隊等，畢業的時候還拿到體育獎，因為當時得到鉛球比賽全縣第四名。

賴瑞隆並講述他如何踏進政治界，他說當時大學畢業後就丟履歷，因為念政治系的關係，就是想要投身政治工作，因為滿腔熱血，對公眾事務想盡一份力，所以有立委開出助理職缺就丟履歷，就後來沒想到蘇貞昌那邊通知，先筆試、然後再面試，之後就進去了。但他也因為接受過蘇貞昌嚴厲的訓練，奠定了他後面很好的一個從政基礎，「第一份工作就遇到最嚴厲的老闆」。賴瑞隆也說，蘇貞昌最近也有幫他站台，並推薦他有政治上的專業與服務熱情。

照片來源：《CNEWS匯流新聞網》影音小組

