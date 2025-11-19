中午來開匯／市長初選政見牛肉備受關注 陳亭妃允諾：絕不讓台南成為六都之末 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

2026民進黨台南市長黨內初選誰會出線，備受外界關注，民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，這次黨內初選她端出政策牛肉，要將溪北溪南的交通串聯，打造五大交通軸，且擔任立委的這些年她一直在鋪陳堆疊，並承諾若是擔任台南市長，絕對會盤點台南福利政策，將不足的一次補足，不讓台南成為六都之末；此外，針對這次民調差距呈現，她直言絕對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。

陳亭妃強調政策要顧及點線面，提到農業面，每一個農產業都有季節性，如何整合讓全國人民知道，四季要去台南哪裡，把農特產品、漁特產品結合行銷，要有SOP讓農民安心，給予精確訊息，包含如何整合冷鏈系統，再跟加工廠結合進行產業加工，後續將產品外銷。她舉例，近期所推出的巧克力鳳梨，這就是中西合璧，讓台灣的農產產值提升，這8年也不停鋪陳跟堆疊。

陳亭妃提及，她5歲以前住在新營，小時候的溪北糖鐵五分車非常興盛，但如今糖鐵光景卻已不再，但是否能讓它變成一個交通命脈，她今天剛爭取到糖鐵五分車，並指出糖鐵五分車要納入國家規劃，一定要率先設計。即便溪北糖鐵五分車的鐵路交通已經被農路覆蓋，雖然有阻礙但已經爭取到設計規劃經費，她上午已經跟台南市政府談好，也希望由市府提計畫盡快來規劃。

「交通命脈規劃需要很長時間。」陳亭妃再指，如果溪北沒有交通，那未來花卉產業園區、新營國家圖書館南部分館、岸內影視基地，再加上鹽水老街要如何串聯？都必須先打通交通命脈，這就是她所提的五大觀光軸，串聯之後人才會聚集。

另外，針對國家所給予的福利津貼，包括長照、婦女、婦幼等福利，陳亭妃說，即便台南在六都之中，但她不亂開支票，但她絕對不會讓台南變成六都之末，必定會將台南所有產業鏈，以及所有勞工、婦幼、青年福利等一次盤點，不足的地方她有信心一次補足，而溪北溪南一定要串聯在一起。

對於黨內初選民調，陳亭妃強調，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調她贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。

「她當立委服務的當下，從來不會加入政治，要跨越政黨、跨越政治。」陳亭妃也不諱言，她是有選戰經驗的，並不是一張白紙，這次立委選舉拿到將近71%的選票，她即便在眷村她也能夠拿到選票，還包括中間、泛藍選民。

此外，陳亭妃也說，因為台南四百年沒有女性市長，所以選民會對女性市長有期待，她也說過去常聽到民眾提及週末不知何處去，因此這6、7年舉辦很多「妃妃姐姐」活動，用軟性活動服務選民，這是跨越黨派，活動中不談政治。她說，很多鄉親也喜歡叫她「妃妃姐姐」，甚至有小朋友也在幫她拉票，所以漸漸發現大家不再喜歡政治口水，而是超越政治黨派的選民服務。

