中午來開匯／一年補助款被扣三分之一 張啓楷：輕軌、財劃法、鐵路高架都在欺負嘉義人

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

立法院還未審總預算，但戰火已延燒到嘉義市長選舉。民進黨提名的立委王美惠稱，「總預算卡關影響嘉義市鐵路高架化進度」。民眾黨立委張啓楷今（30）接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，王美惠支持行政院版，導致嘉義市被砍69億元地方補助款，應向嘉義市民道歉。

張啓楷說，嘉義市明年度總預算211億元，行政院竟違法大砍69億元，砍幅超過3分之1，把嘉義市防洪治水、基礎建設、老人、小孩的福利全部砍光。他指出，中央政府總預算超過3兆元，加上國營企業收入，更超過10兆元，卻大砍地方2646億元，嘉義更是全台灣被砍最多縣市，根本是欺負嘉義市民。

張啓楷舉例，高鐵嘉義站自太保市出來，卻連輕軌都沒有。當初行政院稱「只要運量夠，中央願出錢蓋輕軌」，行政院長卓榮泰在上個會期，也允諾會撥款372億元，結果卻聲稱口誤，也讓嘉義市長黃敏惠當場氣哭。他說，嘉義市都已經規劃好站體、土地，只要經費進來就能趕快蓋起來，讓民眾快速從高鐵進入嘉義市區。

張啓楷再舉例，台鐵進入嘉義市原先規劃地下化，前總統陳水扁建議高架化比地下化快，也說好中央要出錢，最後變成嘉義市要負擔38億元。現在原物料、人力年年上漲，經費已暴增48億元。他極力爭取也只有1億餘元，等於48分之1。他痛批，從輕軌、財劃法到鐵路高架化，都是在欺負嘉義人。

另外，針對普發現金。張啓楷表示，疫情時嘉義市，曾配合中央振興5倍券，發放每位市民2000元，刺激消費經濟；這次為了共享經濟成長果實、強化市民消費韌性。他說，議會通過，市府可運用歲計賸餘，普發每位市民6000元現金。若加上65歲以上長輩，還有專屬的春節禮金1000元。而他的專長是經濟與財經，若能爭取當選嘉義市長，透過開源節流與稅收增加，能讓嘉義市更好。

除了經濟，張啓楷也表示，嘉義需要觀光、產業升級。現在是AI世代，台北、高雄兩城市，推廣AI成效都很強，嘉義也能仿效學習，打造下一個AI城市。

