中午來開匯／強調新北市長整合沒問題 鄭麗文：侯友宜不是「老藍男」也非小心眼之人

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

針對2026新北市長人選國民黨整合問題，國民黨主席鄭麗文今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，鄭麗文重申，溝通非常順利，且新北市長侯友宜並非外界所想的傳統「老藍男」，也不是小心眼的人，其行事風格向來注重行政中立，並非不願幫忙黨務或輔選，一向作風都是如此，更何況未來選舉也不是靠新北市政府輔選，一切自然就好。

談及藍白合進度，鄭麗文表示，目前與民眾黨主席黃國昌的互動都非常順暢，也很感謝黃承諾若最後是國民黨的人選，會全力輔選；而國民黨也是抱持同樣的心態，一起推舉最強候選人。她也直言，新竹市長高虹安從來都不是國民黨籍，國民黨也遵照原本就承諾的，若候選人是高，國民黨一定全力支持。針對主持人問及是否會爭取高虹安加入國民黨，鄭則表示，不急，尊重高。

針對前民眾黨主席柯文哲稱「免費營養午餐的政策是騙票」，鄭麗文認為，時代不一樣了，AI、高科技產業佔了台灣GDP非常高比例，台積電就佔了台灣股市的一半，未來趨勢會呈現，高科技產業賺錢的比例會不成比例，而台灣的服務業、傳統產業會很慘，也就是說「Ｍ型社會無法迴轉」。

鄭麗文接著說，這個趨勢無法倒退，「台灣未來帳戶」就會變成很好的指標，透過巨大的福利社會政策，以維護整個社會的平等均富，而不會因為產業嚴重的M型化使得少數人握有絕大多數的財富，否則會極端彰顯社會問題。

鄭麗文指出，至於如何因應這樣的困難，需要有前瞻的眼光，也就是當年鴻海創辦人郭台銘所說的「0到6歲國家養」。她說，巨大財富如何重分配就要透過台灣未來帳戶、學童營養午餐不用錢、孩子健保不用錢，以及有更合理的租屋、購房政策等，「這是全新型態的社會，跟柯文哲說的買票政策不一樣，本身意涵完全不一樣」。

另外，談及2026新北市長的黨內整合，鄭麗文直言，「侯友宜不是小心眼的人，也不是老藍男，不是傳統的國民黨員，他的黨性本來就不是大家所想的那樣，因此不只過去的選舉，他都不是很全⋯，你懂我的意思嗎？」

鄭麗文表示，她的意思是侯友宜本來就很少參與黨務跟選務，可是侯在新北市長任內也都有幫國民黨的候選人、立委或議員等輔選，但幫忙方式跟國民黨的關係就比較不像地方黨部主委那樣，「所以他不是在這次的選舉故意不幫忙，他一向的作風都是如此」。

「未來的選舉也不是靠新北市政府輔選。」鄭麗文笑說，以前國民黨在新北市的選舉，也不是是靠新北市政府輔選，市長也要行政中立，否則每天就被民進黨議員盯著。她說，侯友宜很忙，她自己也沒有跟其他縣市首長約，只是在黨慶場合會遇過台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及台中市長盧秀燕等，大家溝通感情也都很好，「自然就好」，未來一定都有機會見面，大家也不用多想，好像新北市政府在杯葛一樣，「沒有、沒有、沒有，相信後面的協調一定會非常順利」。

至於鄭麗文日前曾表示對國民黨南部選情很有信心，鄭麗文澄清，她從來沒有很天真的認為南高屏很容易，結構上本來就很困難，不過上次屏東差一點點，「這次機會比以前好，但挑戰還是非常嚴峻」。她提到，上次台南市長的選舉，立委謝龍介一開始民調輸更多，所有人都認為謝沒有機會，結果謝也差一點勝選。

「票投出來會跟民調不一樣。」鄭麗文說，現在去台南都可以明顯感受到選民民心思變、熱情洋溢，跟以前不一樣，代表是可為的局面，當然選舉非常不容易、有重重挑戰。不過，她強調，自己會全力輔選、整合以及爭取各方的支持，未來也會有更多時間到南台灣，「我非常重視南台灣，一切全力以赴」。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

