中午來開匯／彈劾總統是莫名其妙的政治遊戲 張景森：國家停滯空耗代價很高 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

前政務委員張景森今（23）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。談及近期在野黨醞釀彈劾總統等政治動作，張景森直言，老百姓其實只是「在看戲」，而且這種戲碼並不是沒有成本。他指出，國會與行政體系持續對抗，造成國家停滯與空耗，付出的代價非常巨大，尤其中央政府總預算與國防預算一旦被延宕，影響的不只是政治攻防，而是整個國家的正常運作。

張景森表示，台灣面臨的問題很多，包括來自中國的壓力、國際經濟競爭加劇，以及美國關稅政策帶來的衝擊，民眾每天憂心的都是實際生活問題，而不是政治人物彼此對抗、拉著人民當啦啦隊的政治遊戲。

張景森直言，彈劾總統等政治動作，讓他感到是莫名其妙的政治遊戲，並非針對特定個人，而是質疑這類政治操作是否真符合民意期待。他認為，民眾應該感到生氣，政治人物應依照憲政運作規範，各司其職、依法行事，而不是不斷製造對立。

張景森最後表示，若憲政爭議持續延燒，最根本的解方仍是讓憲法法庭恢復正常運作，將爭議送交憲法審查，由制度解決制度問題。他說，雙方各自提出違憲主張，交由憲法法庭裁決，判決出來後各自承擔結果，大家摸摸鼻子就好，才是民主國家應有的解決方式。

針對總統是否應赴立法院進行國情報告？張景森表示，自己是站在老百姓的角度思考這個問題，雖然憲法上總統並沒有必須到立法院報告的義務，但行政權責實際上集中在總統身上，從人民的立場來看，自然會希望總統能受到民主監督。

張景森強調，這樣的主張並非基於政黨立場，不是因為自己是綠營，就希望總統賴清德不受監督；同樣地，前總統馬英九擔任總統時，他也希望馬英九受到監督。關鍵不在藍綠，而是在於民主政治下，人民有權知道總統想做什麼、為什麼這樣做。

張景森指出，例如政府提出高達一兆多元的軍購預算，總統理應先向社會說明清楚，這樣的說明不是為了國民黨或民眾黨，也是對全體人民交代，「只要資訊透明、公開，老百姓自然能理解，也能進行實質監督，這正是民主政治該有的樣貌」。

張景森提到，賴清德過去擔任行政院長時，也曾長時間接受立法院質詢，並未出現任何問題。他反問，難道支持執政黨的選民就不關心國防預算、不希望政府把事情講清楚嗎？

不過，張景森也直言，在野黨的作法同樣令人不解，為何一定要對總統設下「即問即答」等門檻，這樣的做法並無必要。他指出，過去釋憲早已說明，總統到立法院並非義務，而是基於禮貌的邀請，因此邀請本身就應該展現尊重，而不是像「下戰書」一般。

張景森表示，台灣的政治文化過於粗糙，不論對象是執政者或反對黨，都習慣用對抗方式處理公共事務。他呼籲，朝野應該停止鬥爭思維，以禮貌、理性的方式邀請總統到立法院說明政策，讓政治回到「開大門、走大路」的正常民主軌道。

針對中央政府總預算審查卡關議題，張景森表示，這並非首次出現的狀況，過去也曾多次發生。他以前總統陳水扁執政8年為例指出，當年朝小野大的情況甚至比現在更嚴峻，立法院對預算案同樣極盡刁難，但最終仍會回到民意的檢驗。

張景森說，中央總預算規模動輒數兆元，內容涵蓋公務人員與軍人薪資、社會福利、各項補助以及重大建設，這些支出背後都有實際受益的族群與團體。他強調，立法院在審查預算時，不可能完全無視這些受益者的反應，是否「買單」終究會反映在民意壓力上。

張景森說，過去立法院在卡關預算的同時，也會意識到若全面封殺，勢必承受政治壓力，因此通常不會走到完全癱瘓政府的地步。實務上，立法院往往會允許部分預算通過，或在時間延宕後，准許行政機關比照前一年度額度動支，以避免施政全面停擺。

張景森直言，若全面卡死預算、不讓行政部門動支，甚至要求提前通知立法院，實務上根本不可行，因為民眾反彈會非常快，「三天就會被民眾攻破門」。因此，立法院多半會選擇以凍結方式處理，例如凍結三分之一或二分之一的預算，作為施壓與監督手段，而非全面封鎖。

最後張景森說，立法院的職權本來就包括審查行政院提出的施政計畫與預算，該刪就刪、該砍就砍，老百姓並不支持「唏哩呼嚕、不看內容就全數通過」，但同樣地，民意也不支持毫無道理的全面杯葛。

對於是否可能出現如美國政府關門的情況，張景森認為機率不高，但他也坦言，預算長期卡關，勢必對國家施政造成阻礙，影響政府推動各項政策與公共服務的效率。

