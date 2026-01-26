中午來開匯／快速度過性騷風波 邱臣遠透露：最多時間安撫家人母親

248260126a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新竹市副市長邱臣遠，今（26）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，針對近期遭影射涉及性騷擾風波與外界質疑提出回應，邱臣遠表示，相關指控經釐清已證實屬於不實內容，當事人並已澄清並無性騷情事，事件發生純屬於溝通與認知誤會，而對於自身領導方式帶來市府同仁壓力部分，他則會深自檢討並調整。

邱臣遠指出，自己的態度一向是面對問題必須解決問題，而處理原則以保護當事人為前提，也尊重制度與調查程序，希望透過事實還原讓真相浮現；自己第一時間主動對外說明並建議市府啟動調查，就是希望讓當事人受到保護，也避免社會出現過多揣測。他認為，事件在未立案前就被媒體曝光，難免造成誤解，但仍選擇正面回應，希望外界以結果為準。

談到外界關注他的個人領導風格，邱臣遠表示，吾日三省吾身，檢討本身是他從政基本態度也是民眾黨的核心價值。他說，過去自己是從產業與黨團體系出身，對工作節奏要求較快，在溝通方式或語氣上，可能讓同仁感到壓力，這部分確實需要調整。他強調，對於溝通造成誤會的情況，願意承擔並改善，未來會在工作互動上更為謹慎。

針對外界傳出與新竹市長高虹安關係緊張甚至遭到架空，邱臣遠表示，目前身分就是新竹市副市長，無論公私立場，都會全力支持市長與市府團隊，他進入市府服務，不論擔任副市長或代理市長，都是以穩定和諧為最高原則。他說，市政工作需要團隊合作，不論外界評價正負，團隊都必須共同承擔，唯有如此，才能延續施政成果，也才能回應市民期待。

邱臣遠也透露，這段風波期間，花最多時間在安撫家人，特別是年邁的母親。他指出，政治人物承受攻擊可以接受，但家人難以承受外界帶風向與指控，因此花不少時間陪伴與說明。

邱臣遠強調，自己從政以來始終希望傳遞正向價值，面對質疑以政策回應，不追求聲量操作，而是把事情做好。他表示，政治工作應以公共利益與社會幸福為目標，維持市政穩定，才是對市民與制度負責的表現。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團

