中午來開匯／感謝侯友宜給很多學習機會 劉和然：新北市下屆長需要一個「即戰力」的人 3

有意角逐下屆新北市長的現任新北市副市長劉和然，今（17）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時表示，他出身教育體系、過去擔任國中理化老師，最後成為校長，並非一開始就預期從政。他過去在「台北縣」時期跟過周錫瑋、後來升格又追隨朱立倫和侯友宜共3任縣市長，期間擔任教育局長、環保局長，最終成為副市長。劉和然並提到，新北市如何從衛星城市轉型為直轄市的重大變化。

劉和然特別提到在侯友宜任內，市府團隊如何展現堅定執行力，成功解決了長達數十年的「五股垃圾山」問題，並強調在市政治理中，未來的繼任者應具備「深度準備」和「即戰力」，避免將城市當作施政的實驗場。他也提到，與侯友宜在重大危機處理上，如COVID-19期間的緊密合作關係與信任，展現2人在市政上的深厚淵源與對城市治理的共同理念。

劉和然表示，其實他是正統的彰化小孩，因為父親是小學老師，也希望他以後能當老師，所以他從小的志願就是當老師，後來長大後去讀了師大，如願當了國中理化老師，當時他也想說，這輩子大概就是當老師再到校長，然後就在教育界退休。只是因緣機會又當教育局長，到了朱立倫擔任市長的那兩任，他又擔任環保局長，直到侯友宜接任市長後，他才變成副市長。

劉和然指出，歷經這3位縣市長，整個團隊的確把「台北縣」從當時的衛星城市變成一個直轄市，而且是有「主體性」的直轄市，這幾年在3位縣市長的努力下，現在的新北市其實是一個翻轉後的一個情況，是要翻轉過去的一個台北縣時代的那種省轄縣市的感覺，「新北市已經變成一個國際城市，變成一個民眾可以安心居住的城市」。

劉和然也特別提到侯友宜給了他很多學習的機會，例如COVID-19那段時間，每天確診人數不斷攀高，因為大家都知道侯友宜在警界是鐵漢，直到近身相處的時候就會發現，侯那種要守護經濟、守護市民安全，完全來自其當警察時養成的決斷果斷能力。

劉和然舉例指出，讓他印象最深刻的就是「五股垃圾山」問題，當時他是擔任環保局長，30多年了就是沒辦法解決。某一天晚上侯友宜突然打電話給他說，「和然，明天我們上去。」然後隔天侯友宜就帶隊前往垃圾山，因為廠商都有「情哨站」，看到官員進去就開始跑，他就拿起手機打給老闆說「我們不是來找你們麻煩，是來幫忙解決問題的。」劉和然回憶：「當時感覺像是對歹徒喊話後，隨時要準備攻堅。」結果市府團隊用了2年時間解決五股垃圾山問題，侯友宜的氣勢讓人折服。

此外，對於藍白合不合？還有國民黨內部民調？李四川也被點名角逐新北市長等？劉和然則表示，他認為在民主國家比較不會有所謂的「指定接班人」，但他也強調，「市政最怕的就是成為別人的實習場。」好比說他在一個學校努力過，他就很希望來接這個學校的後任校長，能把學校持續的往前帶，他從教育局長轉任環保局長在交接時，心裡面就會有這樣的擔憂，每一棒的接任者都會希望被傳承，「不管誰要來新北市，越多人來就代表新北市值得大家來經營」。

劉和然表示，他有一個「深度準備」的概念，就是希望來新北市擔任下一屆市長的人，不可以把這裡當做實驗室，不可以讓新北市民來承受一個實習生，如果對這裡不了解、也不熟悉，把新北市當做一個實驗室，那吃虧的是市民，市民要的是一個「即戰力」。他說，新北市民要的不僅是一個領導者，也是一個執行者，要對這個城市有深度的邏輯。

