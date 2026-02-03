中午來開匯／憂鄭麗文兩岸政策「跑太快」遭見縫插針 錢怡君：2028先拿回政權 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

資深媒體人錢怡君、民眾黨基隆市新聞部主任李文耀今（3）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對國民黨主席鄭麗文規劃今年上半年訪問中國大陸、會晤中華人民共和國主席習近平，爭取兩岸和平承諾，錢怡君認為，鄭有很崇高的理想及目標，但許多想法太早拋出來，恐讓民進黨見縫插針，建議2028國民黨拿回政權後再實現。

鄭麗文日前接受國際媒體《經濟學人》專訪，鄭麗文強調，締造兩岸和平是她最重要的使命。對此，錢怡君表示，國民黨對於鄭麗文規劃赴陸的訪問並無進一步說明，詳細內容也未定調。她建議必須要有能夠說服台灣同胞之更清楚的架構，否則去見習近平、或是未有明確框架的談話內容，議題太早拋出，恐讓民進黨見縫插針。

「基層的民眾會擔心，2026及2028萬一政黨輪替又不成功怎麼辦？」錢怡君直言，相信鄭麗文內心有很崇高的目標，希望能締造兩岸和平、創造經濟榮景；不過她也擔憂，也許同溫層支持，但是台灣的政治光譜多元，若在2028拿到政權後再實現會更為適合。

總統賴清德昨日直批藍白，用盡全力、因人設事強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，希望全國的民眾能夠評評理，民眾黨主席黃國昌反轟賴帶頭造謠。對此，錢怡君說「民眾黨只有8席，我認為黃國昌已經盡力了」。

錢怡君指出，黃國昌已經盡力闢謠了，反觀國民黨是個大黨，許多光怪陸離的謠言必須要馬上解釋，很清楚地告知民眾，例如救國團及顏寬恒條款，必須要解釋清楚並非自肥自救。她續指，然而卻忙不迭地做兩岸交流，但謠言及假訊息猖狂，強烈建議與國內民眾好好溝通，否則怎麼實現政黨理想？

而隨著九合一選舉到來，民眾黨近日因初選，內鬥浮上檯面，剛入民眾黨不久的媒體人毛嘉慶爆出性騷，以及民眾黨汐止區主任黃守仕也表示被黨內競爭者、「四大金釵」陳語倢抹黑，退出黨內初選；令許多支持者憂慮民眾黨內部先鬥起來，恐加劇泡沫化疑慮。

「民眾黨不可能泡沫化！」李文耀表示，民眾黨在全台各縣市都有許多熱情支持者，只會強壯、壯大，且不諱言在未來的更多選舉，提名將會拉高。錢怡君也提到，因為2028年政黨輪替的目標所以要藍白合，兩個不同政黨，需在同中存異，只要大方向不要不一致就好，就是2028下架民進黨。

此外，對於台北市長蔣萬安日前推動營養午餐免費、生生喝鮮奶等政策，民眾黨前主席柯文哲質疑是「騙選票」。李文耀則直言，兩黨意見不同、分分合合很正常，現在就是讓綠下台，現在大家目標一致就好。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

