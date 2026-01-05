中午來開匯／憲政爭議大總匯 林濁水：大羅神仙也救不了、憲法不改沒完沒了 7

前立法委員林濁水今（5）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，台灣擁第一島鏈的戰略位置及科技產業鏈的重要樞紐，但美國總統川普並非戰略家，直至近年才知道台灣的重要性，並直言台灣面對川普出現，面對既成現實要趨利避害。再者，林濁水指出，近一年來台灣朝野面對一籮筐的憲政爭議，朝野應當共同面對憲法體制必須改革，憲法不改，爭議就沒完沒了。

針對川普曾稱台灣為鋼筆尖，林濁水指出，川普並不是有戰略觀點的人，但中美經濟大戰開始後，台灣地緣戰略價值也漸漸上升凸顯，過去在冷戰初期圍堵中蘇時，台灣是太平洋的主要暫時樞紐，當時美國聯中制蘇，中國不是敵人而是準盟友共同對抗蘇聯，台灣的地緣重要性幾近歸零，台灣國際地位最倒楣就在那個階段。他說，台灣地緣戰略位置直到美國總統歐巴馬後期，南海緊張、台灣地位才逐漸上升，再到川普時代才逐漸又提升在第一島鏈戰略位置上的重要性。

林濁水表示，過去兩蔣時代，當時沒有價值鏈的問題，台灣民主化後，台灣從第一島鏈的戰略位置，再轉移到科技產業鏈的樞紐位置，台灣重要的不得了，所以川普上台時是搞不清楚狀況的，台灣的地位經過美國官僚鋪陳後，川普才得知台灣的重要性。他說，川普執政剩2年，對非正常人物的川普全世界都認了，連中國領導人習近平都認了，「川普的出現是既成的現實，台灣要趨利避害，去處理而不是硬幹」。

針對朝野各項法案陷憲政爭議僵局，林濁水分析，這一年來，台灣經歷國會擴權、憲訴法修法、財劃法修正等面臨許多憲政爭議，「爭議大總匯，連大羅神仙來都無法解決，排山倒海的憲政爭議是任何一個人可解決的嗎？沒有這麼便宜行事」。他強調，歸根究柢就是憲法有問題，因憲法有問題，大家要覺悟，朝野應當面對憲政體制必須改革不可，憲法不改，爭議就沒完沒了。

林濁水直言，現在不是要爭論誰對誰錯的問題，就是憲法的問題，所以若是大家不誠懇的面對憲政體制有問題，處在這樣的現實中，他認為台灣的憲政爭議是沒救的。

另外，林濁水指出，貧富懸殊是普世現象，但共產主義的貧富懸殊比台灣更深，在中共不斷強化文攻武嚇的現實之下，不斷軍事演習威逼，外交對台灣攸關生死，台灣在這半年表現得不錯，但仍然希望更好，且台灣要有經濟才撐得住。他表示，單看台灣近一年的GDP成長成果，從預估3.54%上修到7.37%，台灣的經濟成長確實是世界第一。

