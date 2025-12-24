中午來開匯／憶2019立委選戰讓蔣萬安喊「搶救」 吳怡農嗆：現在競爭根本還沒開始 11

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

壯闊台灣理事長吳怡農，今（24）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。吳怡農日前登記角逐民進黨台北市長初選，並宣布不接受企業捐款。對此，吳強調，企業不應該參與政治，且企業法人並無選票，因為企業不是公民，質疑「那為何可以用此方式去行使政治影響力呢？」

「不只我個人，社會都可以看到企業捐款對台灣民主政治的影響。」吳怡農表示，鑒於民眾黨前主席柯文哲涉及京華城案，認為無論是私人企業、還是政府公部門，都必須讓大眾信任，不可有利益輸送；而若是在某位政治人物選舉時，收到企業捐的一大筆政治獻金，該企業打電話來時，該不該接呢？

吳怡農進一步表示，每位國民手上的一票都是平等的，不該因為某人有錢而政治影響力變大，如此一來猶如金權政治，將導致政治更不能代表一般老百姓的想法，未來必須讓政治更有公信力。

「選舉不應該花這麼多錢，使得政治素人更難參選。」吳怡農提到，若真的有抱負、想為民眾做事的素人，卻因沒錢打選戰而無法參選，將無法看到更多有別於目前政治人物不同的表現；而降低參政門檻，例如公費補助、降低保證金或選後退還，都可以透過修法改變。

「沒有人自願不收企業捐款。」吳怡農認為未來修法第一步，可以先將企業捐款的100萬元上限，降低至與個人捐款10萬元一致；而候選人僅依靠民眾個人捐款打選戰，花錢也更有效率，例如不會亂掛看板、資源不隨便花。

針對行政院長卓榮泰日前宣布，不副署立法院三讀通過的《財劃法》修正案，引發的朝野僵局，吳怡農則表示，這是社會大眾所不願看到的，他建議各黨主席應坐下來好好談談，在意見不合中尋求妥協及中間值，這也考驗政治人物智慧，「或許最後仍不是完美政策，但是讓政府可以運作是最大目標」。

「政治人物幾乎只看自己基本盤，以及自己政黨還有支持者的想法。」吳怡農擔憂，政治僵局恐讓中間選民失望，而更多民眾說不定更不知道、不瞭解、不懂到底在吵什麼，進而不去投票、不參政，將造成惡性循環。

此外，針對綠營潛在台北市長參選人，吳怡農日前公布民調結果，包含他在內，以及立委王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前民進黨秘書長林右昌5位潛在候選人為選項。

其中在「非藍白支持者」當中，吳怡農名列第二，僅落後王世堅。對此，吳怡農說明，此民調尷尬點是沒人有參選意願，也因此其他人的社會支持度可能被低估，「要是表態參選可能有大幅度增長，對他們不公平」。

吳怡農強調，民進黨沒有辦台北市長初選，若他能成功爭取到提名，將可提高社會支持度；盼黨中央能以此民調為參考之一，顯示他有底氣突破綠營基本盤，爭取更多市民支持。

「我跟蔣萬安的競爭根本還沒開始。」吳怡農指出，雖然他與蔣萬安的民調目前為61%比24%、落後蔣37個百分點，但是選戰還沒開打前，任何民調數字都是正常的。他也回顧2019年與蔣的立委選戰，當時許多政論名嘴都憑論他恐為「砲灰」，但是僅僅4個月就讓蔣喊「搶救」，強調「選舉還沒開始談勝負都太早」。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

