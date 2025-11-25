中午來開匯／打破小黨3屆魔咒需拿行政權 蔡壁如提2+3地區可爭取 15

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

2026九合一選舉選情升溫，也是台灣民眾黨創黨以來，第二場大型選舉，前立委蔡壁如今（25）接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》表示，為打破小黨3屆魔咒、並為2028總統暨立委選戰鋪路，建議黨內除了新竹市和嘉義市外，還可從竹北市、彰化市、員林市3縣轄市下手，同時，喊話國民黨，要集結所有力量要「該讓就讓」。

「一定要從小地方取得行政權，才能打破3屆魔咒。」蔡壁如坦言，民眾黨在經營大型選區時，組織動員、文宣方面確實還有不足，故她向黨中央提2至3個縣轄市，如竹北市，都是科技業，對民眾黨支持度很高；還有彰化市，受人口結構關係，市民對民眾黨支持度也高。

蔡壁如也點名員林市，因為前市長游振雄在年初過世，現任市長賴致富是縣府派，等於是新的開始；她認為，中彰投生活圈息息相關，員林又是隱形富豪的縣市，城市約10幾萬人，很適合民眾黨經營。

蔡壁如表示，2028是民眾黨面對的第3次大選，故2026選舉結果將會影響2028，她喊話國民黨，若要合作，大黨應該釋出友善溫度，才能有助2028繼續談，若2026民眾黨都沒機會了，為什麼2028還要合作。她說，民眾黨如果靠自身理念認真打拚，民眾也會支持、尊重，而非外界認為的「小藍」。

至於國民黨主席鄭麗文喊出要完全執政，蔡壁如認為，2026藍白合作與否，國民黨是發球方，發球時要釋出善意，不然若再以民調為主，稱民眾黨實力太差，甚至1席都不讓，根本就是以大欺小。鄭身為黨主席，本就會站在黨的立場、為黨謀取最大利益，但適度的「該讓就讓」，並且讓國民黨、民眾黨，甚至全民接受，就要看國民黨的智慧了。

針對新北市長已有台北市副市長李四川、民眾黨主席黃國昌、新北市副市長劉和然等藍白陣營人選，蔡壁如認為，黃國昌主席已展現大肚，呼籲國民黨就來場君子之爭，提早公布民調方式，來場公平、公正、公開的初選。

「國民黨要上下一致，不然反目成仇也不適合2028合作。」蔡壁如提醒，假設民調結果由李四川出線，李是否幫白營議員選舉人站台也是關鍵，她舉例，台北市長目前白營尚未有推舉人選，現任市長蔣萬安未來能否作為母雞幫忙白營，「不能最後什麼都不讓，要我們自己打選戰，這樣就沒有團結所有力量的成分在」。

