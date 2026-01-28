中午來開匯／批執政黨對美軍購、關稅談判通通蓋牌 謝龍介：出賣台灣通通都是抓耙子 11

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

國民黨立委謝龍介今（28）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對台北市長蔣萬安日前推出國中小學生營養午餐免費，謝龍介強調，國中小營養午餐免費台南市一定要做，台南市長黃偉哲做不到的，他保證做到；他也提到，早在2022年就提出營養午餐免費，當時已有9個縣市免費，「政策，其他人都是抄我的」。

謝龍介表示，4年前他喊出台南市民不做二等公民，除了強力主張老人健保免費之外，免費營養午餐也是主要政見之一，且因為《財政收支劃分法》規劃，台南市將會多出163億元，加上台南光是去年的交通違規收入就高達20億元，「營養午餐免費的這張支票，依然有效！」

廣告 廣告

對於2026大選藍白合進度，謝龍介指出，在合的前提下，雙方都要讓對方有擴展版圖的空間，例如民眾黨在南部的支持度沒有北北基桃高、越往南越遞減，為此他已向國民黨中央建議，讓民眾黨在台南市議會能成立黨團。

「黨對黨盡快把台南市先談定，小雞就可以上路。」謝龍介進一步表示，他對白營有公開的承諾，幫助其成立黨團，有黨團就能獲得補助，等於在台南有個碉堡，之後就能站穩腳步在南部發展。他也強調，藍白大局不需有不必要的亂象，他與白營溝通管道暢通、與民眾黨主席黃國昌也很好。

對於行政院日前提出新台幣1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，但屢在程序委員會遭在野黨封殺，謝龍介則提出質疑，軍購到底有沒有官商勾結？內容清單完全不說明清楚叫人如何審？他批評，「這特別軍購預算也真的很特別，跟關稅談判一樣，通通蓋牌」。

至於關稅，謝龍介也提出質疑，整個關稅談判的過程極度的黑箱，而且台灣還要投資上千億美金，加上高科技產業要外移，台灣未來的經濟成長、經濟發展會面臨更大的挑戰。

謝龍介特別以南韓為例，執政黨用其關稅遭川普由15%一口氣提高至25%來恐嚇在野黨，但是執政黨反而更應該向德國、加拿大、法國學習，向中共聯合經貿戰略、尋求平衡；當所有人都在使用談判策略及造勢，反觀台灣就是全部接收美方條件，從頭到尾連喊價都沒有。

「我比民進黨更本土、更捍衛中華民國，不會出賣台灣。」謝龍介強調，兩岸明明可以溝通、開啟和平之窗，無論任何政黨、任何人，出賣台灣都是不對的，無論是拿中共的錢當匪諜，亦或是拿美國的錢搞軍購，通通都是抓耙子。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

批總預算遭擋影響國家施政及方向 卓榮泰喊話藍白：農曆年前坐下來談

點出台南建設「4大不能等」 陳亭妃喊話謝龍介：讓總預算付委審查

【文章轉載請註明出處】