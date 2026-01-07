中午來開匯／批綠營「鬼扯」 林騰鷂：115年度未通過可沿用前年度預算

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

東海大學法律系教授林騰鷂今（7）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，聚焦中央政府預算審議、軍購與憲政運作，直言預算制度長期「敗壞」，並批評部分親綠論述在亂講，強調《預算法》對年度預算未通過已有明確處理機制，「根本就沒有問題」。

談到政府整體可運用預算規模，林騰鷂指出，預算「有3筆」，包括中央政府機關各部會大概3兆，國營事業如中油、台電也有3兆多，以及非營業基金也有3兆多，總共湊起來有10兆。林騰鷂強調，《預算法》有規定，若今年度預算沒有通過，可以沿用去年度預算，預算有9兆多，快10兆的錢都可以用，因此相關說法根本就是亂講。

關於預算審議時程，林騰鷂批評，《預算法》運作長期出現「敗壞」情況，並以年度為例指出，「115應該在114年11月底要通過」，但每次都不是，強調每年都沒有在前一年度審完。林騰鷂並指，過去預算編列涉亂編，審議「在搓圓仔」，根本沒有認真在審。

節目接著聚焦談軍購爭議，林騰鷂形容軍購預算荒唐，「你付錢，幾千億的飛機沒有來」，「子彈明明自己可以做的，也賣到美國去了，現在要好幾倍的價錢，還要去跟他買」，並稱外界也看到「什麼茶葉店、裝潢店，還在包攬軍購的預算」，他直言是非常糟糕的事情。

林騰鷂說，近日他曾撰文刊登於媒體，主張應該要馬上訂一個軍購條例，並指出若涉及1兆、好幾千億的錢，國防部本身即可招募人才直接採購，質疑為什麼還要發包？

談到制度風險，林騰鷂以「公權力遁入司法」形容軍購外包模式，並舉德國法學界歷史批判指出，公權力為逃避限制而透過民間組織採購，曾造成很大的禍害。他痛心，在一個世紀以後，在台灣居然出現軍購弊案，就是典型的公權力遁入司法。

將矛頭指向民進黨政府，林騰鷂要求總統賴清德自己想想看，不要在憲政上搞得不要臉。林騰鷂更提到大罷免已「給你打了多少耳光」，批評總統仍要下鄉，並指這是「嚴重違背憲法的忠誠義務」。

談及總統職責，林騰鷂說，《憲法》「明明規定要到國會去報告」，但總統卻「找你喜歡的人去報告」、「找你的同溫層去報告，而不向全國人民報告」，並點出「違背《憲法》48條的忠誠義務」。林也直言「講得難聽點，很不要臉的一個人，居然給他當了總統，這是心裡很難過的事情」。

接著講到立法院程序與預算付委議題，林騰鷂批評「親綠的這些人」是壞蛋，在亂講，並強調因為如果進入程序委員會，就等於接受，直接要去審，問題就出在前端。林騰鷂指出，預算編列若亂編，又質疑以「幾張紙要1.25兆」形容其粗糙，並批評「騎在人民頭上，把人民當什麼」。

針對預算審議的權限界線，林騰鷂指出，《預算法》明明規定「要怎麼編」，不是「想怎麼編就怎麼編」，並批評相關論述刻意不談編列問題，卻要求「付委」。林騰鷂說明，付委後立法院「只能刪預算」，「不能擴張、擴充預算」，也不能「增加預算」，因此「預算沒有編進來，立院就不能叫你編進來」。林騰鷂直言，這會導致違反法律不編預算，變成沒有辦法審，並痛批民進黨這些人都在顛三倒四。

談到115年度總預算未完成審查是否影響民生，林騰鷂強調沒有問題，因為115年度沒通過，就可以沿用114年已經通過的預算。林騰鷂指出，真正受影響的是「新增的預算」，且「只有9.87%」，並形容新增部分多是「灌水的預算」，因此「沒有通過不影響民生，絕對不影響民生」。

林騰鷂指出，不少民眾以為只有中央政府機關預算，但其實還有「國營事業預算」與「非營業基金」。林騰鷂批評，那裡面去洗錢，去收買樁腳的錢很多，並提到拿去跳舞唱歌的那個勞動部長下台，也批評民進黨這9年多來花了將近100兆。

談及預算拖延的實務影響，林騰鷂表示，即便每年的國營事業預算跟非營業基金的預算都是拖到6月或是隔年，甚至隔了1年多才通過，114年到現在都沒通過，但「有沒有影響國營事業？有沒有影響非營業基金？沒有」。

