中午來開匯／批鄭麗文認知過於天真 邱垂正直言：中共認「支持中華民國」也是台獨範疇
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導
國民黨主席鄭麗文訪美一行，引起各界關注，陸委會主委邱垂正今（9）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。邱垂正直言，當然樂見鄭麗文訪美，但遺憾的是，鄭麗文卻罔顧身為最大在野黨主席的身分，以中共慣用的敘事手法來混淆台灣立場；他也說，中共對台海的侵擾在在顯示想改變現狀，而台灣堅持一貫立場維持現狀，但前提是要以實力來捍衛第一島鏈及台海區域和平。
針對鄭麗文訪美同行人士遭質疑親中惹議，邱垂正指出，對於在野黨主席出訪如果能傳達台灣的主流民意，他認為是好事，但遺憾的是，截至目前鄭麗文都未反映台灣的主流意識，都是以中共慣用的敘事，甚至鄭麗文稱「沒有『鄭習會』自己無足輕重」，罔顧自己身為台灣的在野黨主席，未宣揚台灣的自由民主，卻不停地稱是受到「中國領導人習近平的加持」。他說，鄭麗文看起來是銜習近平之命來為中共宣講，確實感到遺憾。
邱垂正批評，鄭麗文用模糊概念做政治承諾，事實上中共對於台獨的範圍相當廣泛，就連堅持中華民國主權、反對一國兩制都是界定為台獨，鄭麗文稱只要排除台獨就能保持台海的和平穩定，這可以反映鄭麗文對於中共的認知過於天真。他說，鄭主席居然配合中共大外宣、混淆視聽，相信許多國民黨內不少同仁也不能苟同。
邱垂正直言，鄭麗文這次訪美就是在混淆台灣一貫堅持的立場，我們要持續在台灣堅持自由民主的生活方式，這是台灣的主流民意，若是混淆國家的立場反而陷國家於不義。他認為，甚至美國知名主持人稱鄭麗文是「Chinese Person、北京的人」時，國民黨人也應該澄清為台灣發聲。
邱垂正表示，從鄭麗文赴中國訪問時，陸委會就有公開提醒她，在2019年「習五條」就已經重新定義九二共識，所謂的一中原則、九二共識、一國兩制，已成為對台三位一體的政策，但其中沒有中華民國生存的空間。他提及，過去國民黨歷任黨主席都會提到一中各表的九二共識，現在鄭麗文完全不表，很容易落到習近平所重新定義的九二共識。
邱垂正說，習近平定義的「共識」中，中華民國沒有生存空間，台灣政府絕對不可能同意，到中國至少要表明出中華民國的空間，到了美國應該大表特表，難道鄭麗文要接受與配合中共來消滅中華民國併吞台灣嗎？
邱垂正不諱言，鄭麗文所領導之下的國民黨就很像香港當初的親中派，配合中共壓迫香港的自由民主與法治，他也希望鄭麗文及國民黨的夥伴，應該要把握機會來說清楚，不然會讓大家質疑與遺憾鄭麗文在國際上混淆台灣的立場，
針對鄭麗文訪美所稱「和平繁榮之鏈」敘事，邱垂正認為，第一島鏈是當今國際秩序很重要的戰略地點，絕對不是冷戰的產物，台灣位於第一島鏈核心位置，更是守護印太區域、台海穩定和平的重要航線，且中共對於台灣的武力脅迫，中共對第一島鏈的軍機艦擾台，一直是破壞台海和平的最大風險；再者，他認為，台灣需要和平，繁榮和平之鏈應是建立在同樣理念相近的民主國家，以及捍衛在區域霸權擴張的作為，真正的和平應該是要擁有足夠實力與威嚇能量來捍衛區域和平。
邱垂正強調，中共是唯一想以武力改變現狀，台灣立場就是不卑不亢維持現狀，最想改變現狀的就是中共，打壓台灣國際地位，甚至是鋪天蓋地的認知作戰，灰色地帶侵擾，就是為了要控制台海，但台灣是守護現狀，中共是改變現狀，當然第一島鏈要成為繁榮和平之鏈，但要用實力去嚇阻它。
照片來源：CNEWS匯流新聞網編輯團隊
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