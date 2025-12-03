中午來開匯／拚高雄市長知名度至今已提升至8成5 賴瑞隆坦言：每次換屆選戰都不容易 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

2026高雄市長大選，民進黨由立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺初選4搶1，國民黨則以立委柯志恩定於一尊；賴瑞隆今（3）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》表示，他從去年知名度6成，拚到今年8成5，從長期趨勢來看，隨著知名度提升、支持度提升，且他在高雄市府從專委、主秘，一路到新聞局長，市政資歷累積10年，加上擔任立委後為地方爭取6000多億建設經費，也對提升支持度有幫助。

廣告 廣告

「民調是參考依據，還是要回到人民感受。」賴瑞隆表示，高雄人很會選市長，從過往選出謝長廷擔任市長，讓高雄大改變，到後來陳菊、陳其邁等市長也都讓高雄變成如今模樣。他坦言，去年只有6、7成的民眾認識他，原縣區更只有5成多一點，但隨著他勤走縣區、宣傳、多上專訪，已讓8成多民眾認識，且「印象不錯」。

只是賴瑞隆也坦言，每一次換屆選戰都不容易，從謝長廷、陳菊都是，甚至陳其邁第一次還輸給立法院長韓國瑜；而柯志恩上次跟陳其邁選過，已有選戰基處，加上中央是民進黨執政，要很小心，因為大環境會影響民調，環境若不好，民意就會縮減，故他認為，2026年沒有誰一定穩。

賴瑞隆說，他的選舉風格就是認為「沒有穩贏」的仗，故任何選戰都會打到最後一天，甚至無畏風雨掃街。他認為，只有奮戰到最後一刻，人民才會覺得候選人是認真的，且人民是想看該候選人，是否想讓城市更好，「取得職位是要讓人民更好，人民如果感受好，就會支持」。

針對對手柯志恩，賴瑞隆認為，《財劃法》將是硬傷，柯志恩曾擔任國民黨智庫主事者，卻在公式上讓台北以首都之名加3%，「高雄人最痛恨重北親南，柯此舉戳中高雄人的痛」。他也說，柯志恩曾向他與陳其邁打包票，會支持對高雄有利的版本，但最後讓高雄實質上少200多億，柯志恩卻解釋是因為無法說服立法院國民黨團總召傅崐萁，柯連挑戰傅崐萁的勇氣都沒有，讓他不能接受。

另外，談及國民黨主席鄭麗文一席「我是中國人」惹議，賴瑞隆也說，中國對台灣真的不好，且現大多數人民並不會將「中國」與「中華民國」畫上等號，鄭麗文此舉等於是呼應中國領導人習近平說法，讓台灣被大吃豆腐，甚至國民黨拋「一國兩區」將被視為武力統戰的基礎，讓台灣更危險。

「大家都希望兩岸和平，但不能被予取予求。」賴瑞隆認為，鄭麗文此番發言，會讓習近平覺得時機更成熟，這都是讓台灣更加危險。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／

中午來開匯／

【文章轉載請註明出處】