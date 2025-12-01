中午來開匯／指何鷹鷺「加料」 吳宗憲：國民黨沒人引用PRC憲法 17

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

國民黨中常委、具有中國籍配偶身分的何鷹鷺，日前拍攝多部抖音影片提及「早日統一」等言論，引發社會高度關注。國民黨考紀會以違反黨紀為由祭出停止黨職處分後，何鷹鷺宣布退出國民黨，並直言「這個國民黨我不想玩了」，甚至指稱國民黨主席鄭麗文「誘導人講統一」。對此，國民黨立委吳宗憲今（1）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，他自上任文傳會主委後，已完整檢視鄭麗文近半年至近一年來的所有公開論述，從未看過任何可能讓人「被騙」的內容，指何鷹鷺所稱遭誘導的說法難以理解。

廣告 廣告

吳宗憲指出，鄭麗文的論述始終圍繞「中華民國」，從未引用中華人民共和國1949年後的憲法，而國民黨中央的立場始終清楚一致。他說：「我真的不覺得為什麼會被騙，這個東西完全跟國民黨中央的論述不一樣，是她（何鷹鷺）自己加料的啦。」

吳宗憲強調，國民黨歷來所有公開論述都明明白白，也沒有改變過立場。他認為，何鷹鷺聲稱被騙並不符事實，反而是「她自己騙了自己」。他強調，國民黨的論述基礎始終非常明確，核心主張依然是中華民國憲法，從未偏離。

資深媒體人劉寶傑投書媒體指出，台海是否爆發衝突，除中國是否被逼到「非動武不可」外，更關鍵的是國際社會如何定義兩岸關係，並批評前總統馬英九不斷強調「一中」，是將台灣人的痛苦當成攻擊要害，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人」。吳宗憲回應，兩岸定位在國際上本就有不同解讀，面對國際與兩岸關係必須務實看待。

吳宗憲表示，在兩岸關係的定位上，中華人民共和國與中華民國各有各自的解讀，而這也是多年來兩岸之間存在模糊空間的原因，過去從「九二共識」延伸至今都反映相同情況。他表示：「中華人民共和國是中國大陸，他們有他們的解讀，我們中華民國有我們的解讀。」

吳宗憲指出，世界各國如何定位兩岸，也有不同看法，目前台灣的邦交國僅剩11國，各國在處理國際政治與兩岸關係時，都有各自的立場與計算。他強調，台灣在這樣的局勢下更需務實面對，而非僅停留在爭論之中。

吳宗顯說，正因為國際對兩岸都有不同立場，台灣必須堅守自身論述，中華民國的立場仍然是以「一中憲法」為基礎。他表示，台灣與中國護照外觀不同，台灣對自身定位始終一貫，「我們踩的就是一中憲法，我們就是中華民國，這沒有第二條路可以走」。

吳宗憲表示，兩岸目前即為一種「特殊關係」，這也是為何台灣設置的是「大陸委員會」而非由外交部處理。他指出，民進黨若質疑兩岸定位，卻仍設有陸委會並編列預算，反而凸顯論述上的矛盾。

吳宗憲指出，依據憲法與《兩岸人民關係條例》，台灣建立了陸委會等相關制度，這就是面對兩岸現實情勢所產生的架構，若一味以「兩國論」作政治操作，在現行法制中完全沒有依據，只會徒增緊張。他說：「立委王義川一直說自己是台灣國立委，你講一百次也不會變成台灣國的立委；每天說自己是台灣金城武，也不會變金城武。」

吳宗憲表示，依照憲政體制，立委與公務人員宣誓效忠的都是中華民國，因此政治人物不應提出與憲法不符的國家論述。他批評內政部長劉世芳主張「台灣國」概念，形容此舉將造成「天下大亂」。

吳宗憲表示，國民黨至今仍在黨章中明列「反共」立場，從未放棄該項核心原則，並強調外界不應以「扣紅帽子」方式扭曲國民黨用生命捍衛土地的決心。他指出，愛好和平並不代表懦弱，若家園遭受威脅，「我一定拿命跟你拚，這個不用懷疑」。

吳宗憲表示，任何衝突爆發之前，都應設法降低敵意、避免局勢惡化。他引用《孫子兵法》指出，「兵者，國之大事」，戰爭是攸關生死存亡的重大決策，不應被當作政治操作的工具。他批評部分政治人物以對立語言炒作對立，使國安議題偏離理性討論。

談及國防預算議題，吳宗憲直言，台灣2350萬人口的經濟量體，無法與十多億人口的中國相比，軍備競賽需建立在「量體相近」的基礎，如冷戰時期美蘇相比；若量級差距過大，應以謀略、外交、策略處理，而非僅以軍事累積因應。他以小診所與大型醫療體系如長庚對比為例，質疑執政黨的軍備方向缺乏現實考量。

吳宗憲指出，外界聚焦政府提出的1兆2500億元國防特別預算，但明年度一般性國防歲出亦高達 9491 億元左右，兩者是分開計算。他補充，仍有多項先前核定的特別預算尚在付款，包括「鳳翔計畫」等，認為政府應向民眾完整說明整體財政負擔與規劃。

吳宗憲指出，政府提出的1兆2500億元國防特別預算將增加國家財政負擔，因特別預算多以剩餘款或舉債支應，當前中央可用剩餘有限，勢必進入舉債階段，最慘的是政府還沒有提出還債計畫。他表示，若持續擴大國防預算與特別預算，將造成嚴重排擠效應，未來是否會影響租屋補貼、育兒津貼、老人年金或勞保健保等社福支出，早上在委員會向國防部詢問時，官員僅稱其數據「有誤」卻無法指出具體錯誤，使他難以接受。

吳宗憲再次強調，以「診所與長庚」比擬兩岸軍力差距，強調台灣量體有限，無法與中國進行軍備競賽，應投入資源提升自身「醫療技術」與基礎建設，而非盲目購買昂貴軍購設備，以免造成財政負擔、連基層支出都難以維繫。他呼籲政府正視預算排擠效應，提出具體財務規劃並說明相關影響。

照片來源：CNEWS匯流新聞網

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

賴清德讚新北市長最佳人選 蘇巧慧：準備好了、請給我一個機會

中午來開匯／直言台中藍白合充滿變數 何欣純：民眾黨兩個太陽、國民黨提名規則都未明朗

【文章轉載請註明出處】