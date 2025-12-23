中午來開匯／指副署權是行政院長的責任也是義務 張景森：若有違憲疑慮就不該副署 25

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

前政務委員 張景森今（23）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，針對大法官提名，張認為，若要否決提名應該要提出立場，且大法官必須是超然獨立、非政治化的存在，不要將政治化極端的推到社會各個階層；針對副署權，張景森指出，行政院長有對憲法忠誠的權力，且要捍衛憲法，那既然行政院長對憲法有忠誠義務，若法律違憲就請提案者再思考，但提案者執意如此，那行政院長唯一能走的就是不副署。

張景森指出，總統提名大法官會重視民眾觀感，但要否決的人也要提出立場及說明為何不適任，而大法官應該是要超然獨立且非政治化，當然很多人有政治立場，就容易評斷法官立場並以有政治眼光看待，不過有大法官運作總比沒運作好。他說，大法官也不是選上就凌駕一切，任何裁判也是受公眾監督，一個民主制度就是按照制度、透明公開，自己反對將個人政治立場推到極端，不管被攻擊與否，這些大法官都本於職責，其中有不同意見的大法官也有其職責。

張景森提及，不要將政治極端的推到社會各層領域，這樣國家就完蛋了，到處都是政治。對於，台灣民意基金會董事長游盈隆被提名擔任中選會主委，他不予評論，但認為大家應該回到正常的立場，不要將藍綠或個人政治立場推向太極端的狀態。

針對主持人提問，中選會主委可能由游盈隆接任，對於未來以提名「游盈隆們」的策略是否能解決其他機關的提名僵局？張景森認為，很多獨立機構想法不要太政治化，太政治化都會有問題，以社會觀感來看，應提名公正專業的人，審查也不要用藍綠劃分，並要跟社會說明為何被提名人適任，對於具體人選他沒意見，但仍然希望回歸到正常的程序。

針對日前曾提及「3論副署權」，張景森分析，他當時在看副署權的問題，是在大罷免之前，因為綠營陷入焦慮，藍白掌握立法院多數，立法癱瘓國家等憂慮，尤其是國會的擴權法案引發爭議，再加上藍白加起來過半，權力要如何節制，所以有人提出副署權，他非常贊成。他說，因為副署權的執行是按照憲法條文，行政院本來就有權力，且行政院長有向憲法忠誠的義務，若有人違害憲法就要保護憲法，那既然行政院長對憲法有忠誠義務，他為反對違憲法律就請提案者再思考，但提案者執意如此，那行政院長唯一能走的就是不副署。

張景森也說，副署權到底是義務還是權力，法界對副署權有不一樣解釋，所以有爭議應就送去憲法法庭判決，國家沒有這麼多的精力、能量來處理這樣的政治內耗，行政院長對於該法有違憲之虞就應否決，直接交由憲法法庭去判決，若這沒違憲就應執行，國家所謂的空耗就是無法處理的僵局，若覺得不能施行，不副署就行了，不必焦慮。

張景森提及，憲法文本並未寫明副署是義務還是權力，但他認為副署權是行政院長的政治責任也是義務，若有違憲疑慮就不該副署。

照片來源：CNEWS匯流新聞網編輯團隊

