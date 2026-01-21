中午來開匯／指應催出投票動機 陳亭妃：要讓人民願意走出家門支持

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

民進黨立委陳亭妃今（21）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時，回顧8年奮戰歷程，強調後援會是其參選台南市長最強支柱。陳亭妃認為，政治人物應深入基層創造感動，並預言2026年藍白一定合，民進黨必須改變策略取得人民信任，自己會發揮女性「身段軟、意志硬」特質，守護台南未來。

陳亭妃感念這8年來的後援會，從8年前一開始的認識到一路相挺，讓她感受很深。這8年並非短時間，也曾思考能撐到何時，但她個性要做就要做好，後援會自發集結、聯誼，變成像兄弟姐妹般的大家庭。各區後援會幫自己在前線蹲點，第一線若有需要幫忙、會勘，陳亭妃馬上爭取經費。

陳亭妃轉述，後援會清楚自己個性，直言若要利害關係絕對不會找她，形容陳亭妃是「做官清廉吃飯就拌鹽」。陳亭妃直言，未參與任何工程，也不認識所謂「大頭家」，就是一直跟人民站在一起經營。

陳亭妃也說，此次未成立新後援會，因這8年來後援會就是最大支柱，若再成立反顯得現在才開始。自己一步步慢慢走，1月1日到11日騎鐵馬37區串聯，總共騎超過510公里，最後那一刻流淚，是因看到沒有動員遊覽車卻有3萬人在現場的支持。

民眾在現場歡迎陳亭妃完成鐵馬37區，共同前進市政府。進場時的氛圍是自然的，並非刻意動員。陳亭妃與所有議員兄弟姊妹們、後援會成員皆忍不住擦眼淚，因為大家最清楚陳亭妃沒有任何造勢場，僅有這一場由人民自發陪同的最後一哩路。

陳亭妃強調，政治人物要做到「感動」，並預言2026年全國選舉策略需改變，因藍白一定合。2026年，每一位候選人都要有一把尺，深入基層取得人民信任、溫度與感動。唯有感動人民，民眾才願意走出家門投下那一票。在國民黨與民眾黨合作的情況下，必須讓人民願意投民進黨這一票，才是真正獲勝關鍵。

陳亭妃建議身邊候選人必須改變，讓人民想出來投票。今天提名後，1月22日陳亭妃將開始深度感恩鐵馬之行，從白河開始，深入各庄頭廟宇讓大家感受始終如一的溫暖。陳亭妃強調不是要拜託民調時才騎鐵馬，而是要始終如一，更深度傾聽，找回每個人的感動。

台南400年來，沒有過女性市長。陳亭妃表示自己是第一個喊出「改變台南」的人，主張用女性不一樣的角度、溫柔與感動來改變城市。陳亭妃強調，自己比別人資深、身段更軟，能彎下腰傾聽，但當需要堅毅與勇氣時，她「沒在怕」。

女性不會軟趴趴，陳亭妃表示，自己站在第一線捍衛人民時比誰都硬。她以「媽媽當家」形容，當家需要承擔時，女性會一個人照顧家裡，也為家計拚命，陳亭妃想要用女性的力量改變台南。

