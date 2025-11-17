中午來開匯／指抗中保台破功、獨派支持度下滑 蕭旭岑：民眾厭倦雞犬不寧

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑今（17）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，談及國民黨在新任黨主席鄭麗文領導下的兩岸路線，以及雙城論壇與秋祭吳石議題。

主持人提到各家民調顯示，將近7成民眾反對兩岸統一，獨派民意支持度大幅下降7.5個百分點，甚至祭拜吳石等爭議。蕭旭岑表示，根本沒有那麼嚴重，並把焦點拉回「主流民意」如何界定。

蕭旭岑以多份民調說明，有88％台灣民眾支持兩岸維持溝通管道，其中民進黨支持者也有75％支持；此外，有幾份民調支持兩岸要對話、溝通交流的比例都超過7成。依據這些數據，他認為，這才是真正的「主流民意」。

在這樣的主流民意之下，蕭旭岑強調，鄭麗文提出的兩岸路線就是「兩岸要繼續對話，要和解」，而且現在只有國民黨有能力做到這個對話跟溝通。他指出，AIT處長來見鄭麗文時，也傳達一樣的看法，也樂見兩岸維持對話跟溝通管道。因此國民黨的兩岸路線是站在主流民意，國民黨的同志無論面對2026年縣市長、議員選舉，都應該從這個方向思考；只要站在主流民意上，就可以抬頭挺胸，在推進兩岸路線時，都是在協助維持兩岸溝通與對話，也符合主流民意。

談到吳石秋祭爭議，蕭旭岑表示，這次秋祭是行之有年的活動，上一位參加秋祭的國民黨主席是馬英九，當時馬英九尚未當選總統，是以國民黨主席身分出席。秋祭內容多年來都一樣，參加者不只馬英九前總統，也有民進黨重要人士，包括陳水扁前總統，立委范雲、前立委林昶佐等人也都曾參加，為什麼鄭麗文參加，就要戴這麼多帽子？

蕭旭岑進一步指出，吳石的身分確實被普遍認為是「共諜」，但在民進黨蔡英文總統任內制定的「國家人權名單」中，吳石被列為第714位。既然民進黨把吳石列為國家人權名單的一員，如今鄭麗文去參加秋祭，民進黨卻只挑吳石案出來講，而且不敢公開講，還偷偷摸摸地講，因為如果民進黨中央公開批評，就會陷入過去20年的雙重標準與自打嘴巴。

蕭旭岑認為，鄭麗文出席秋祭，是為了向白色恐怖的受難者跟家屬致意，228事件中也有所謂共諜參與，難道因為有共諜在裡面就不紀念228？同樣地，今天因為有吳石，而且還是民進黨列為「國家人權名單第714位的吳石」，就不要紀念白色恐怖的那些受難者？

蕭旭岑強調，外界不應該把焦點模糊掉，鄭麗文到秋祭，是為了向白色恐怖的受難者及其家屬、遺屬表達最誠摯的致意，並代表國民黨道歉，「這是一個跨出我們不管是內部和解，以及未來兩岸和解重要的一大步」。他認為，經過一個禮拜的沉澱，感受到黨內很多聲音與討論也慢慢回歸正軌：第一，肯定鄭麗文出席秋祭，是為了向白色恐怖受難者致意，為未來台灣內部與兩岸的大和解鋪路；第二，民進黨自己長年以來也把吳石視為「國家人權名單」的一部分，憑什麼今天鄭麗文去了，就可以用雙重標準、前後不一的態度來批評？

節目也提到，鄭麗文近期「密集見了許多外國駐華使節」，蕭旭岑透露，外國這些大使或代表對鄭麗文新上任後提出的兩岸路線，包括兩岸可以對話、可以溝通，都「很有興趣、絡繹不絕」。據了解，包含美國、日本、德國、新加坡等國，都認為這有助於維持台海和平，而台海和平又能維持區域和平，也讓周遭鄰國及重要國家感到安心。

談到國際局勢快速改變，蕭旭岑認為，今天國民黨新的領導團隊能夠展現出「可以做兩岸和解、對話、交流的決心與魄力」，有助於安定與穩定絕大多數「台灣主流民意」的心，真正的台灣主流民意是「希望兩岸和平，不要打仗」。至於許多圍繞統獨的民調，他也認為，本身就存在不少爭議，例如自己一直不贊成政治大學做「台灣人」與「中國人」認同的區分，卻沒有嚴格定義，會形成很大的問題。

不過，從民調數據來看，蕭旭岑解讀，與兩次大罷免民進黨的大失敗相呼應，證明「抗中保台」路線已經破功；獨派下滑7.5個百分點也顯示，民眾已經厭倦整天在搞台獨、整天在鼓吹抗中保台，黑熊、青鳥到處亂飛，搞得民眾雞犬不寧，這條路線「已經完全走不下去」。在他看來，這才是相關民調顯示出的真正重點。

