中午來開匯／指新竹市「藍白合無懸念」 高虹安：感謝國民黨肯定施政表現

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

新竹市長高虹安，今（31）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對2026九合一大選，國民黨副主席兼秘書長李乾龍日前宣布，新竹市長確定禮讓現任市長高虹安，確定不推人，使新竹市成為首個「藍白合」縣市。對此，高虹安也表示，新竹市是全台灣唯一經過選戰考驗的藍白合縣市，具有指標意義；她強調，目前復職後將全力讓市政穩住、追上進度。

「非常感謝國民黨肯定我們在施政的表現。」高虹安表示，對於國民黨主席鄭麗文及李乾龍表態2026新竹市長選舉由現任優先，相較其他縣市長人選的藍白協調，新竹市是無懸念的區域。至於是否要競選連任，她認為這是人生中很重要的決定，現在仍以先復職、將工作趕上進度，一切以市政為優先。

針對外界關注是否會恢復民眾黨籍？高虹安指出，目前民眾黨中央忙於2026大選推派人選之事，有許多進程在處理；而她會在與民眾黨主席黃國昌見面談過之後、尊重黨意，也可能有黨紀程序等相關問題，之後再討論恢復黨籍一事。

「畢竟從起訴、被停權、一審宣判，之前先將退黨申請書送到黨中央，這些事情對黨的風險管控，我還是有知所進退。」高虹安不諱言表示，當時因助理費案而申請退黨，但自己對於恢復黨籍的相關程序並不清楚，還要再了解；但她也相信，新竹市對於民眾黨是具有指標性意義的地方，對於已經具有戰力、執政中的縣市，「當然民眾黨會是希望這樣子的狀況」。

復職後，高虹安強調，最重要的就是財政，民眾黨前主席柯文哲在擔任台北市長任內，尤其強調財政紀律，因為債不是放在那就沒事，還需每年繳利息，柯給她的觀念「繳的利息非常多，不如趕緊把債還一還」，因此在她擔任市長第一年，就啟動還債計畫。

「擁有健康財政的城市，是為未來殿下好的根基。」高虹安以新竹市將於115年春節前發放每名市民新台幣5000元消費金為例，能發放消費金回饋市民，基礎必須建立在健康的市政財務上；而此次發放不僅每位成年市民有領取資格，新生兒也有份。

高虹安補充，市府也會在發放消費金之後，將在公有市場、旅遊景點推出一系列放大加碼活動，盼能振興新竹市的經濟與產業；她表示，而這小確幸也是在執政之初的努力，現在陸續開花結果，目前已著手擘劃下一個4年市府團隊藍圖，讓新竹市更好。

