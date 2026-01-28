中午來開匯／指綠營內部互控「光電門神」 謝龍介：只有我能解決 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國民黨立委謝龍介今（28）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，謝質疑，上屆市長選舉有民調稱自己皆大幅落後民進黨候選人，最終結果卻僅以些微之差落敗，甚至直言台南深陷光電弊案與官商勾結的負面觀感，強調「唯有謝龍介能解決」，並將矛頭指向綠營內部互相指責彼此是「光電門神」。

引88槍案諷刺市長民調不準 謝龍介喊鄉親比4年前加倍熱情

回顧2022台南市長選舉，謝龍介表示，投票前12天有媒體民調指出，台南市長黃偉哲以61%比14%大勝謝龍介逾46%，甚至還有民調顯示黃贏60多%。他說，特定媒體曾問看法，他打趣回應，當時有台南學甲88槍案件，等到輸到88%就回應，從選舉結果論來看，最後他輸5%。

謝龍介提到，從綠營初選鬥爭來看，品格不佳、貪污等負面都是民進黨人互相指控講的，這些難道不會在民間引起迴盪嗎？他也說，上屆自己以議員身份要挑戰尋求連任的黃偉哲，對比這次將要挑戰立委陳亭妃，當時的黃肯定比這次的陳還要強，所以現在有民調說誰又贏自己幾%，選舉都不是這樣看的，若要照這種計算比例，「我就凍蒜了」。

謝龍介說，現在出去面對鄉親，鄉親給的回應都比4年還要加倍熱情，像是高鐵站、廟會等，可以看到鄉親在自己身上找到期待，況且台南案子那麼多，負面光電弊案爆出官商勾結，但這些光電都還在水庫，「誰能解決？也只有謝龍介能解決」。

謝龍介質疑，這些光電業者最不想贊助的就是他，最想幹掉的也是他，雖然他不知道別人有沒有接受光電業者招待，但是當民進黨初選時卻又互相控告對方是光電門神，「不知道到底誰是門神？」

駁斥欠「鴛鴦水鴨」賠償案 謝龍介稱二審對方律師主動求和

另外，過去陳亭妃曾不滿謝龍介以「鴛鴦水鴨」等語，影射指摘她與前台南市議會議長郭信良男女關係複雜，進行提告，一審獲判賠25萬元。

對此，謝龍介回應，一審會判賠25萬元是因為法官誤解他當時用台語稱「不然還有別人嗎？」，以為是他稱的是除了郭信良外，還有別人，他因此上訴二審。他說，結果二審開了7次庭，陳亭妃都不願意和解，後來他也不願和解，就向法官申請調6、7名證人，後來再等下一次開庭時，陳就請律師說要和解，「陳亭妃哪有什麼25萬元還沒跟我要？」

