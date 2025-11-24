中午來開匯／指藍白合4縣市是錯誤框架 陳智菡：新竹市長民眾黨一定推自己人 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

面對2026地方選舉布局備受關注，立法院民眾黨團主任陳智菡今（24）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，陳表示，新竹市將以「推自己人」為原則，視市長高虹安二審結果決定後續選戰節奏；至於宜蘭縣則由黨部主委陳琬惠決定是否出手。她強調，外界流傳的「藍白合4區」框架是錯誤印象，兩黨從未真的說過。

談及民眾黨在2026的地方布局，若不三腳督，與國民黨比民調，萬一輸了，那民眾黨是否要繼續戰？陳智菡表示，宜蘭縣黨部主委陳琬惠近期應會有動作，但細節與動向還是要問過陳，她沒有辦法代替回答；至於新竹市則要看12月16日新竹市長高虹安的二審官司狀況，若沒問題，基本上高當然會爭取連任。

「新竹市基本上我們就是會推自己人。」陳智菡表示，外界認為要談藍白合的區域在新北市、宜蘭縣、嘉義市及新竹市，但這是「外界認為」，事實上兩黨都沒有說「我們要談這4區」，現在都被這個框架限縮了。她強調，新竹市民眾黨會努力守住。

曝柯文哲曾言「兩個太陽總比沒有太陽好」 陳智菡親揭柯黃關係

至於談到前民眾黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌的定位問題，陳智菡指出，與其說是二元領導，不如說兩人很密切配合，步驟是一致的。她甚至透露，柯文哲私下曾說「兩個太陽總比沒有太陽好」，雖然民眾黨是小黨，卻有2位非常重要的領袖，不僅佔遍全國媒體版面，各自聲量還是當今政壇數一數二，這件事對民眾黨來說絕對是加分。

陳智菡舉例，上週黃國昌與國民黨主席鄭麗文的高峰會談，黃在事前就有請教柯文哲注意事項，柯就指示3點：應站在主流民意的觀點、國家安全正義以及人民安全的角度去談。陳說，柯是站在總統視角去看待，且黃基本上高度採納柯的建議，畢竟黃沒有經歷過總統大選。

此外，陳智菡也透露，接下來民眾黨會幫柯文哲開一個節目，內容大概會是從柯過去看的書裡給大家的建議與方向，其實已經在錄製了，接下來就會陸續釋出片花，而節目用意就是不希望外界見縫插針。

