中午來開匯／指貪污標籤很沈重 高虹安透露：過程中努力不讓眼淚流下 19

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，二審改依偽造文書罪判刑6月，新竹市府向內政部提復職申請後，恢復市長身分，她今（31）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時，談及司法調查階段種種，表示為因應案件，特地去司法院看上百例的助理費相關判例、建檔，更坦言官司影響人身與家庭。

「貼上貪污標籤對我跟家人來說很沉重。」高虹安一度哽咽表示，選立委與新竹市長，是想為國家、社會貢獻，從政後本就繁忙，只能盡量平衡以照顧父母親，卻因為官司反而讓他們擔心。她更轉述，彼時在庭上，提到家人時一度眼淚盈眶，但擔心被媒體放大檢視，努力不讓眼淚流下。

高虹安說，她對法律一開始也不熟，直到身上背負5個刑、民事案件時，才開始了解法律；其中，助理費是最重要的案子，故她在司法院網站上，將所有跟助理費相關判例都下載下來，看完後，依議員、立委職務、人頭助理、金額、量刑等類別歸類建檔。

高虹安指出，助理費案例雖有200多種樣態，但可簡單歸納出鐵則，即「公用的支出大於虛報浮報，是沒有貪污不法之意圖」，這也是高等法院與最高法院見解。她說明，被告不可能要貪污某一部分的錢，卻將這筆錢花在助理身上，代表沒有想把錢放自己口袋，更直言「有點像脫褲子放屁」。

高虹安說明，她的助理費還是回到公用聘僱，但司法界的人士創先例，將她以貪污罪起訴是「異常嚴苛」。她也質疑，如果把「高虹安」3個字拿掉，這個案子還會長這樣嗎？

高虹安強調，她尊重法官，也希望法官在心證上，盡量以證據的有無來判決，自己沒有人頭助理，功用也非常明確，甚至金額大於檢方認定的11萬，但貪汙標籤這件事，只能在法院中處理。

高虹安又說，當時在大罷免期間，司法審理持續進行，法院也不希望太多討論，故她的陳述只在選舉公報上。至於有審判長公開呼籲，「不要批評司法，司法已經很脆弱」，她認為，在面對司法權力下，人民才是脆弱的，面對法官不知道用什麼角度看案子時，被告心境其實很脆弱，她走過這遭很理解。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

