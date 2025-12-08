中午來開匯／指馬英九兩岸溝通角色關鍵 陳學聖：短時間不至於兵凶戰危

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國民黨前立法委員陳學聖今（8）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，回顧從政歷程與黨內路線分歧，指現任國民黨主席鄭麗文有親和力、沒有宮廷僚氣，同時肯定鄭麗文已逐步修正立場，走向「新中間路線」，並預判若民進黨內部混亂持續，2026年國民黨或能趁勢穩住版圖。

主持人提問，是否覺得自己現在比較敢講？陳學聖回應，他從政以來一向敢講，受報社工作時期影響甚深；老闆余紀忠要求講真話，當年是否報導民進黨組黨一事，明知可能報了就會被關，但仍以勇氣堅持。另外，他自述後來參選時國民黨未提名，與丁守中、韓國瑜都屬自行參選並當選，由此認定一切以民意為依歸。陳形容自己在黨內「比較像烏鴉」，行事有堅持，外界之所以仍予以尊重，是因未曾為個人私利，只談公家大事。

陳學聖表示，自己曾因與黨堅持不同立場，遭國民黨團處分停權6個月，一般送到黨中央後多改成3個月，但被時任總統馬英九加重為1年。他強調問心無愧、坦蕩，認為這是時報精神，堅持真理。

主持人追問，因什麼案子被處分？陳學聖說，是地政士相關法案，行政院、立法院與地政士工會三方談妥，藍綠均無意見、一致同意通過。但在表決當天媒體刊出社論指「圖利地政士」，馬英九遂下令改變覆議。陳學聖稱，多數國民黨立委「都投降了」，他本人仍堅持立場，成為例外，他覺得對的事情就堅持。

陳學聖繼續說明，該法案本為藍綠朝野、行政立法高度共識、無爭議的一案，僅一篇社論就改變「老馬」想法，十分可惜，也因此一路走來變成不受歡迎的人。

回憶2016年後情況，陳學聖提到，「老馬」曾被稱「死亡之握」，無人願合影，2018地方選舉亦乏人邀請助選，當時他主動拜託對方赴桃園市長選舉站台，後來效果很好，馬英九「復活了」，邀約助選隨之增多。陳學聖說，兩人情感也因此恢復，雖最終市長選舉未贏鄭文燦，但「老馬」前後來桃園13次，有一次晚間9時仍加跑一個市場，強調馬「念舊念情」，原本誤會、受懲處的關係，至2018年恢復為良好情感。

陳學聖也指出，2020年韓國瑜參選總統時，聲望已不如2018年，桃園5席立委多與韓切割、不合照、不合掛看板，唯獨他本人與韓共同掛看板且掛很大，再度為韓「犧牲一次」。

至於「老馬」是否有改變，陳學聖說，從市長到總統階段，馬英九一直想做模範生、全民總統，要討好每個人；因此砍藍營退休軍公教年終慰問金，以致2022年選舉藍營對其反彈。卸任後馬則轉而追求「一生價值與歷史地位」，認為兩岸和平、共同未來是其內心最想做的事，不在乎外界評論，認定該做就去做，赴陸並非討好誰，只希望兩岸有和平未來。

陳學聖認為，馬英九此時期反而意志最堅定、最不像模範生，或許因此支持度減少，但角色更明顯。他並坦言，因馬英九角色存在，短期內兩岸較不會「兵凶戰危」，對話管道未斷，自連戰、江丙坤、洪秀柱至馬英九皆如此，目前不會有戰火出現。

至於鄭麗文目前表現，陳學聖說，其許多言論被檢視，多出現在黨主席選舉時期；該選舉為封閉型、特殊選票結構，訴求對象高度共鳴，因此張亞中選票瞬間瓦解、被吸走，然國民黨為封閉型社團，黨員結構與一般民眾有落差，不能以黨的意見領導全民未來，尤其在選舉上。他判斷，鄭麗文選後，逐步在調整。

根據觀察，陳學聖表示，近期鄭麗文下地方，民眾反應熱絡，展現了她民代時期功力，具親和力，是最有親和力的黨主席；即使部分黨主席年紀輕，仍有偶包，而鄭麗文能放得開，來自基層的熱情，與民同樂。他提到，鄭麗文昨至南投跳舞亦「跳得很好」，與盧秀燕互動一見面就擁抱，屬民代出身、庶民出身，未經宮廷政治洗禮。

然而，陳學聖提醒，選舉終將檢驗路線，民進黨在此方面最強。至於鄭麗文黨主席選前說法，選後是否調整，都在考驗鄭麗文。前3個月須處理黨的人事、薪水等事務，「非常非常辛苦」。以智庫為例，陳學聖稱近日剛離開，因為辭職可讓鄭麗文聘新董事，智庫一年需要3500萬，而朱立倫4年募4700萬且全給智庫，直指鄭麗文必須面對募款壓力。他評估，鄭麗文現階段面對「柴米油鹽茶」更辛苦；待3個月後上軌道，應思考讓路線符合「台灣主流意見」。

回到鄭麗文是否有對於論述修正，陳學聖指出，她已經在修正，不再觸碰敏感議題；當時兩大爭議為「統一女神」與「一中保台」，她曾喊得很大聲，如今基本上不再特別碰觸。

