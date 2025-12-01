中午來開匯／指「這一人」亂解釋法規 吳宗憲「個人見解」：陸配問題不在於國籍法 13

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

針對《國籍法》修法、陸配參政權等爭議，國民黨立委吳宗憲今（1）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，吳批評，陸配問題根本不是《國籍法》的問題，問題出在內政部長劉世芳「亂解釋」法規，才造成社會誤解；同時，他也質疑將陸配與國安風險畫上等號並不合理，表示現在被抓到賣台的是民進黨工，而非陸配。

針對總統賴清德日前投書美國「華盛頓郵報」，宣布將大幅增加台灣的國防預算，吳宗憲批評，總統投書前沒有跟國會報告，正常的做法不是這樣，而且總統竟然是用投書媒體的方式，這代表我國總統跟美國政府完全沒有溝通管道，「不覺得這很慘嗎？」

廣告 廣告

另外，針對《國籍法》的修法，吳宗憲認為，每個法案本來大家都會有自己的版本，對於法規的解釋也會不一樣，但以他的立場而言，其認為「陸配問題根本不是《國籍法》的問題」。他直言，問題出在劉世芳自己亂解釋《國籍法》，就是因為劉亂解釋才會衍生出那麼多問題，

吳宗憲也提到，過去副總統蕭美琴在擔任立委時，還認為雙重國籍是可以的，也認為應該保障外籍人士的權利。他說，既然以前民進黨開放的範圍都那麼寬也沒有被罵，怎麼現在就換到國民黨被罵到臭頭，最後根本都變成政治口水而已。

至於陸配到底能不能參政？吳宗憲則提出質疑，「賣台的是誰難道是陸配嗎？還是國安會秘書長吳釗燮身邊的那些民進黨工？這些人才是真真實實把我國機密資料賣給中國，還被檢察官抓了，這些人才是高危險族群，還是你口中的陸配？」

吳宗憲表示，陸配來台灣要取得參政權，要非常久也非常困難，何況不是陸配要當官就能當官，還要選贏這塊土地的人，「要知道外來空降的人要真的得到認同沒那麼容易，這個人已經努力得到大家的認同，結果國家卻要陸配拿出除籍證明，問題是這個證明沒有人有辦法給」。

此外，談及陸配若任立委是否適合去外交國防委員會？吳宗憲說，他個人認為一切就是依照法規，若到時候有出相關法律，或有排除的規定，就應明確寫在條文裡。

而民眾黨新住民委員會主委、曾任立委不分區提名人徐春鶯日前因涉《銀行法》第125條、《刑法》詐欺等罪、《反滲透法》等罪嫌遭羈押禁見。吳宗憲則強調，在司法面前，人人平等，也就是說不管犯錯的人是誰，就算是民進黨創黨元老，還是得查辦，跟她到底是不是陸配無關，「只要犯罪，該辦就辦」，不該把事情混為一談。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／「一前提」建議柯文哲戰2026台南市長 蔡壁如：直球對決賴清德大本營

中午來開匯／指藍白合4縣市是錯誤框架 陳智菡：新竹市長民眾黨一定推自己人

【文章轉載請註明出處】