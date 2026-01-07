中午來開匯／提名姚立明、蔡秋明是錯誤開端 林騰鷂批：總統想包攬司法權如國王 31

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

針對「114年憲判字第一號判決」引發爭議，東海大學法律系教授林騰鷂今（7）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，林騰鷂表示，總統賴清德意圖包攬司法權，讓權力制衡崩解，砲轟做出該判決的5名大法官根本是「法律老鼠」，嚴重敗壞法治國家。

民國114年12月19日，憲法法庭以5名大法官作成所謂「114年憲判字第一號判決」，宣告《憲法訴訟法》部分修正條文違憲並立即失效，該判決引發朝野激烈爭議。

林騰鷂表示，現在問題就出在賴清德，連兩次大法官提名沒通過，一次提名競選總幹事姚立明擔任司法院副院長、第二次提名檢察官蔡秋明擔任司法院長。他批評這些人資格都很嫩，「提這些人就不對」。

林騰鷂說，總統想要包攬司法權，像國王一樣，控制軍隊、警察等權力，這樣老百姓就像回到君主時代，失去安全、失去自由等人權，而憲政野獸慢慢出現，總統不受憲法控制，人民要多慘。

林騰鷂直言，監察院面對前述行徑，根本沒有動作，不調查、不糾正、不糾舉、不彈劾，幾乎已放棄其憲政職責。他批評，人民賦予的監察權原是為了綑綁行政權、司法權，避免不依法行政、不依法律審判之暴政回頭，如今監察院宛如病懨、癡肥肥貓，毫無功能。

另外，林騰鷂提到，所謂「程序自主權」，正面違反憲法第175條第一項明文規定：「本憲法規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之。」他說，3位大法官也講得很清楚，基於對法庭組成不合法的判斷，持續拒絕參與評議；但另5位大法官則反向主張，可將拒絕評議者視同迴避，自行扣除，據以宣告5人即可構成憲法法庭。

林騰鷂砲轟，這不只是程序瑕疵，講難聽一點根本就是法律老鼠，敗壞法治國家，吃相非常難看，仔細查查有多少律師都在做政府包案。他說，有個很重要的單位叫法規委員會，但現在該單位根本沒有功能，非常糟糕。

