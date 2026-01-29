中午來開匯／改了就須重審「打掉重練」 黃文啓：7天內送預算書表不可能

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國防部政務辦公室主任孫立方中將與國防部戰略規劃司司長黃文啓中將今（29）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。黃文啓表示，軍購建案預算皆依「整體獲得規劃書」編列，若預算項目改，必須先把預算書表徹底修改並重新走核定程序。他指出，依建案作業規定，預算額度差異只要超過10億元以上，相關程序就得重新審查核定。黃文啓直言，若程序須重新再來，7天內要送預算書表根本不可能做得到。

黃文啓說明，主要建案文件「整體獲得規劃書」涵蓋主要武器、後勤維保及接裝訓練等，預算書表係依據其「期程工項」排列各年度預算。他表示，目前預算書表已完成行政院審議，待條例通過即須送出，若項目遭大幅更動，將導致預算書表與事實完全脫節。

針對透明度的質疑，孫立方說明，軍購前期需與美方密切協調，基於默契不會在程序完成前「敲鑼打鼓」。國防部完成相關作業後，會以機密會議向立委報告並提供公開版說明。黃文啓強調，國防部在機密專報中已「一項一項包含金額」詳盡交代，只要參加專報的立委絕對能看到詳細數目。

談及軍售保密，黃文啓表示部分案件尚未完成美方「知會國會」程序，依法律與美國《安全援助管理手冊》規定均列為機密。關於外界流傳美方欠台6000多億武器，孫立方直言「絕對是錯的」，並指22項軍購中真正延遲者「就那3項」，他舉例表示原物料及疫情導致軍火商人力變動有關。黃文啓補充，若外界引用「知會國會」價格而非「發價書」價格，僅單一案號價差就可能將近500億台幣。

關於「台灣之盾」重要性，黃文啓強調人工智慧輔助決策系統如同大腦，需整合高空彈道飛彈、中空巡弋飛彈與低空無人機等「3個層次」威脅。透過AI系統進行目標分配，可避免多單位同時射擊同一目標造成的彈藥消耗，避免「大砲打小鳥」。

針對採購爭議，孫立方解釋，外購不需要廠商在國內生產，而是需要「貿易商」能從國際市場取得。他指出，過去20年對此類廠商要求「都一樣、從來沒有變過」，包含營業登記、繳稅與國貿證照。軍方一定守法依《採購法》辦理，若門檻設得太窄反而可能被質疑「圖利」特定廠商；在履約保證金與按美軍標準驗收等關卡下，廠商履約風險等同「壓著身家性命」。

黃文啓也釐清，軍購行為是政府對政府，需求函列出性能條件後由美方找廠商，不會讓台灣插手廠商選擇。軍購案長期被信任的原因，在於由美國政府保證軍購行為合法、價格合理，掮客根本無法插手。

