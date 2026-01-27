中午來開匯／政治世家年幼隨父考察風俗街文化 林子宇：不回宜蘭是要自己闖一片天

cnews204260127a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

民眾黨籍新北市議員陳世軒、民眾黨前國際部主任林子宇，今（27）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。分別要爭取連任的陳世軒，還有參選新北市板橋區市議員的林子宇，2人在節目中分享自己父親在自身從政路上，所扮演的角色。一樣是屬於所謂「政二代」的2人，都希望在台灣民眾黨這個平台上，擺脫「政二代」的標籤，以實務與努力，證明自己的專業能力。

林子宇表示，雖然父親與外公，分別是宜蘭與花蓮地區的議員，但大學時準備要念政治系或法律系時，卻遭到父親反對。爸爸覺得政治路很辛苦，最後由於是女孩子，所以念了文學。而兩個弟弟則念了法律跟政治，但想不到的是，後來還是她走上了政治這條路。

林子宇也幽默表示，當時爸爸就覺得「頭都已經洗了，洗一半了也不可能喊卡」（台語），所以現在一路以來，父親是比較支持的，但林父仍堅持不願意她直接回去宜蘭服務，有那種希望小孩自己在外闖天下的感覺。

林子宇說，大概從國中開始拿麥克風，因為爸爸選舉的時候，沒有什麼人可以幫忙，所以媽媽幫忙弄文宣，她就只能當麥克風手了。她也說，說話聲音大聲，也是因為當時在宣傳車上掃街，甚至車上廣播的錄音，都是自己的聲音，有時還要主持市場或是大型競選活動，這個經歷也讓自己對於公共事務非常熟悉。

林子宇也自爆，由於父親觀念蠻前衛的，有一個讓自已印象非常深刻的事情，就是宜蘭礁溪地區，以前就有溫泉鄉的稱呼，也就有一些所謂的特殊產業，但父親覺得這是一個礁溪特有的文化，一定需要管理，否則會造成不少問題。如果只是一昧禁止，反而讓這個產業變成黑色地帶的模糊產業。所以，小時候爸爸就很常帶著家人到東南亞旅遊，甚至到泰國或越南等地區，考察一些所謂的風俗文化街。這也對林子宇從政有蠻大的影響，先去考察，實地考察後才能改變，不能只是堅持自己原本傳統的概念，而不去接軌新的國際事務。

爭取連任的新北市議員陳世軒則承認，由於父親陳明義是新北市議員，所以自己是政治工作者第二代。而這只代表，可以比其他人了解在實務面上、在第一線政治工作的形態是什麼。而所謂的第一線服務，從小就是耳濡目染，爭取連任就是希望，以前人家會說自己是陳明義的兒子，但經過一屆議員的努力後，選民會說，陳世軒的爸爸是議員陳明義。

陳世軒說，3年前參選時，大概的問題都是圍繞著政二代的身分，雖然在東方人的文化中，這種父權世代，父子接班的情況，不管在公司企業，或者是政壇、演藝圈，都是一樣的，頭頂上都會頂著所謂「爸爸的光環」。他也承認，傳承了很多鄉親過去被服務過的情感，轉移到現在的我們身上。但經過自身的努力，至少可以證明自己比上一代更靈活、更有創意，問政上更犀利，有自己的政治路途。

陳世軒提到台灣民眾黨表示，雖然父親是國民黨，但因為從小看著父親的政黨作風，或者是工作環境，會讓像自己這樣的年輕人，想要改變。他也希望年輕人可以有一個平台，有一個可以光芒四射的舞台。而民眾黨就讓我們看到的這樣子的一個舞台。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團

