中午來開匯／政治表態、依法行事兩回事 劉世芳：國籍法20條沒有模糊空間

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

內政部長劉世芳今（10）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時，針對民眾黨遞補不分區立委李貞秀爭議，說明法律依據與行政機關立場。

劉世芳表示，回歸法律來看，《國籍法》第20條很多人都可以倒背如流，該條文上一次修法是在2001年，當時修法講得非常清楚，當選之後，就跟一般中華民國國民一樣，必須告訴政府已放棄外國國籍。而如果是陸配，必須滿10年以後取得參政權，現在也寫在《兩岸人民關係條例》裡面，取得候選人資格，表示肯認在台灣居住一段長時間，也接受台灣很多民主法制，「那沒問題」。

廣告 廣告

因此，劉世芳多次強調，《國籍法》第20條「是非常死的」，既然已經規範出來，就只能按照規範處理，李貞秀若未在就職前申請，並取得放棄中華人民共和國國籍證明，在內政部的解釋裡面，就不具備真正百分之百的立法委員資格。至於解職機關，「國籍法20條解職的機關，在立法委員就是立法院」，解職不是停權，也不是停職，解職就是解職，每一個字都寫得非常清楚。

公務體系規範部分，劉世芳說明，沒有任何模糊的空間，只能要求提出放棄證明或申請證明。若提出申請證明，李貞秀有一年時間可向中國政府機關申請放棄中華人民共和國國籍；一年後若仍未取得，還是要按照法律走。

回到憲法層面，劉世芳指出，憲法規範中華民國國民的權利義務「要用法律訂之」，非常清楚，一般公務員沒有模糊空間，也不能用行政命令解釋。她提及，行政院秘書長112年函文第四點說明，民國89年《國籍法》修法時，已將國籍定義、也就是中國人的定義，修正為中華民國國民。條文清楚規定，中華民國國民是有中華民國國籍，居住在台灣地區且設有戶籍的國民，或台灣地區無戶籍國民，也就是僑民，明定為中華民國國民範圍。

劉世芳指出，在民國89年修法或民國81年《兩岸人民關係條例》制定之前，中國人的定義較為模糊，但隨著選舉制度與條例變遷，已講得非常清楚。行政院秘書長提出解釋後，有些行政命令已被廢除或不再適用，包括陸委會《兩岸人民關係條例》第10條立法理由中「大陸地區人民亦為中華民國人民」的部分，已經停止適用。

劉世芳表示，自己是為保衛中華民國所有國民的權利與義務，擔任公職是中華民國國民的權利，義務是對單一國家效忠，若義務做不到，卻要擔任立法委員這個國家的名器，「這是知法而犯法，這有合乎擔任立法委員的資格嗎？」

劉世芳進一步說明，憲法開宗明義規定，中華民國國民才享有中華民國的權利義務；修訂《兩岸人民關係條例》時，是根據憲法增修條文第11條。憲法增修條文是「與時俱進」，從李登輝總統時代至今修了7次。她並回顧馬英九擔任中華民國總統時期，大家都知道兩岸「互不隸屬」，否則馬英九如何宣誓為總統?

就參政權與公職資格，劉世芳表示，兩岸人民關係條例規範中華民國國民的參政權；考試與服公職是中華民國國民的權利，被選舉權需滿23歲，規範權利時必須回歸《國籍法》。否則，若主張1949年前自中國大陸來台者同時具有中華人民共和國與中華民國國籍，不是亂掉了嗎？

對於主持人提到「華獨、台獨，在老共那一方都認為是台獨」，劉世芳回應，自己捍衛的是中華民國的權利與義務，她擔任公務人員、領中華民國政府薪水，主管內政部就必須站在法律立場捍衛。至於台獨或華獨，她認為是各自解讀的問題，但從法律觀點來看，是依法律與憲法、憲法增修條文處理。

至於「一中各表」相關論述，劉世芳強調，政治上的表態是一回事，依法是一回事，所謂一中各表或一中框架，她在中華民國的憲法裡面，或者中華人民共和國的憲法，沒有看到這幾個字。她指出，中國因為要併吞台灣，會寫台灣是中國的一部分等內容；至於立委陳玉珍提到「我不是台灣人，我是福建金門人」，她認為意義並不大，有時只是表態。

劉世芳並表示，不管前總統馬英九怎麼說，有沒有提到互不否認、互不承認主權的問題，關鍵在於是否修憲。馬8年任內並未修憲，原因在於「高門檻」，修憲需通過立法院或多人提案，若無法達到高門檻，就表示民主國家由多數選民，或公民決定憲法根本。

最後，劉世芳舉例，個人喜歡紅色或綠色等，是表態問題，但回到擔任公務員角色，當選時是中華民國總統，還是中國總統，先講清楚。同樣道理，《國籍法》規範的是中華民國公務員，不是所謂中國自由地區公務員，規範就這麼清楚在那個地方，然後她選擇按照法律來走。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

AIT半月內3度會晤盧秀燕 廖偉翔：賴清德最怕的事終究發生了

基隆9扶輪分社共發起寒冬送暖 致贈邊緣戶每戶2萬元紅包

【文章轉載請註明出處】