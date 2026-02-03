中午來開匯／政治DNA不認同民進黨 李文耀：認同柯文哲理性務實加入民眾 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民眾黨部新聞部主任李文耀投入基隆議員選舉，今（3）日與妻子資深媒體人錢怡君（錢子）接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。李文耀則說明自身背景表示，他畢業於台灣海洋大學商船學系，持有一等船副證照，曾在船上實際工作多年，船長、大副、二副、三副統稱為一等船副，而該證照符合 STCW 船員訓練、發證及當值標準，具有國際認可資格，他創辦一個綽號暱稱「海王子」，這個稱呼一路沿用至今。

李文耀也談到自身家庭背景表示，家境普通，父親過去曾是船員，在商船上工作，父親則是持有乙等船員執照，主要負責較為勞力的工作，包括靠港時處理樓梯、纜繩等崗位作業。錢怡君則表示，夫妻兩人皆出身較為基層的勞工家庭，她的父親同樣是船員。

錢怡君指出，兩人來自基隆，這座城市兼具都市與鄉村特性，整體收入與職業結構，在台灣社會中屬於較中下階層，因此對基層家庭的處境有深刻體會，許多父母都希望孩子能透過讀書，有朝一日改變生活。

錢怡君說，因長期從事媒體工作，採訪過從總統、達官貴人、有錢人到社會底層的各類人物，也因此更能感受到階層差距。她認為，自己與李文耀都帶有某種正義感，當看到有人被壓在社會最底層時，會希望有所作為，這也是她鼓勵李文耀投入公共事務與從政的重要原因之一。

李文耀表示，從事新聞工作的人，若遇到不合理、不公不義的事情卻選擇不講，內心其實會非常難受。他說，有些人沒有能力替自己發聲，但新聞工作者至少還能幫忙讓對方說幾句話，這樣就會覺得自己多少做了一點有意義的事情。

「自己與李文耀都希望能發揮一點力量。」錢怡君則表示，無論是在採訪或政論圈，長期觀察下來，看到許多政治人物時，會不客氣地認為「很多人其實都不夠格」。她也因此常會反問，為什麼自己接觸到、看到的那些更有能力、更有資格的人，卻沒有出來參與政治。

錢怡君指出，台灣是民主國家，選舉制度有其光明的一面，但同時也存在許多困難，在層層篩選之下，真正有能力或有抱負的人，往往進不了體制，也因此李文耀才會產生參選的想法。她也坦言，在選舉過程中，自己實際上擔任李文耀的總幹事，大大小小的事情幾乎都由她負責，雖然有時對外開玩笑說夫妻吵架，但實際上在中間思考過很多次，是否還要繼續走下去。

錢怡君表示，雙方意見常有不同，也擔心自己給對方過大的壓力，她形容自己個性較為強勢，因此曾2到3次認真思考過，是否乾脆不要參選。因為若感情因此受損，實在沒有必要，這段過程就是一路「佛佛前進、跌跌撞撞」。

談及過往工作經歷，錢怡君回憶，自己曾於2006年至2012年間赴中國大陸駐點採訪。她說，當時依規定需定期返回台灣，初期約每3個月返台一次，後來時間有所延長，一年之中約有一半時間在上海或北京工作，這段經驗「很好玩」，因為能張開眼睛，看見不同的人、不同的生活與環境，也讓她深刻感受到記者工作的魅力，並認為這是全世界最棒的工作。

李文耀也分享自身媒體工作經歷表示，退伍後的第一份工作並非新聞，而是在電視圈從事綜藝節目製作，負責撰寫腳本、發通告，以及協調軟硬體資源。他指出，綜藝節目中常需要製作VCR，每一段內容同樣需要撰寫內文、掌握節奏，一支VCR 約一分半至兩分鐘，與新聞中的SOT節奏相近。

談及駐地記者的工作型態，李文耀指出，駐地記者並沒有分線，而是「分地盤」，只要是在轄區內發生的事件，不論是社會、文教、娛樂，甚至總統或達官顯貴行程，通通都是駐地記者的責任。他說，駐地記者是24小時待命的工作型態，不論在車上或家中，都會監聽警方與消防的無線電。

李文耀也回憶一段讓他畢生難忘的新聞經驗，當時聽到無線電通報發生兇殺案，自己距離案發地點僅一個轉角，隨即趕到現場，當時警方與消防尚未抵達，只剩下剛發生過的案發現場。該起案件為持刀砍殺事件，現場血跡斑斑。

李文耀描述，最讓人震撼的是，現場有2名受害者尚未斷氣，倒臥在住家騎樓，其中一名仍在向他呼救，跑社會新聞時，若確認人已死亡，記者反而不會害怕，只需完成新聞採訪；但當受害者尚未斷氣、在採訪過程中向你求救時，必須一邊拍攝新聞畫面，一邊安撫對方，告知救護人員即將抵達，事後得知，該名受害者仍在送醫途中不治。

談及參選決定，李文耀 表示，自己長期關注政治議題，一直都有在關注這些政治的東西，隨著接觸越多，興趣也越來越濃，逐漸走進政治世界。他強調，自己的政治傾向「絕對不可能去認同民進黨」，這是他個人的「政治DNA」。

李文耀指出，自己並非政二代，後來接觸前台北市長柯文哲，對其所主張的「理性、務實、科學」理念逐漸產生認同，因而決定加入台灣民眾黨。他表示，自己長年在基隆擔任駐地工作者，也是土生土長的基隆人，認為有責任替民眾黨在基隆「插下第一把旗子」，目前民眾黨在基隆席次為零，「我要去開疆闢土」。

對於丈夫參選的決定， 錢怡君表示，如果人生中能夠從事自己真正喜歡的事情，甚至把它當成職業，是一件非常幸福的事。她分享，自己熱愛記者與傳播工作，而丈夫對政治有興趣，也願意投入公共事務、貢獻自己，身為來自基層家庭的一員，能替底層民眾發聲、做更多事情，「那我當然支持他」。

錢怡君也透露，夫妻倆做出參選決定至今已超過一年時間，這段期間並非一蹴可幾，而是持續在基隆各地了解地方狀況、拜訪地方人士。她坦言，這些過程不僅沒有薪水，還必須自掏腰包承擔許多開銷，自己與丈夫在理念上是一體的，彼此之間有高度的共同想法與方向，「我們就是要往這個方向走」。

針對是否曾考慮以其他政黨或無黨籍身分參選？錢怡君表示，過去「當然有想過」，但從現實面來看，基隆與台灣多數地方政治長期由藍綠兩黨盤根錯節，地方上政二代、政三代不斷延續，新人要進入體制「非常困難」。

錢怡君指出，曾經認真思考以無黨籍身分投入選舉，但在藍綠兩黨夾擊之下，「無黨籍其實非常困難，真的非常困難」。她說，後來之所以選擇民眾黨，是因為丈夫「海王子」李文耀對民眾黨的基本理念高度認同，她自己也有相同感受。

錢怡君也透露，最初仍希望以無黨籍方式投入，但因柯文哲對於在地方「荒漠」開拓據點抱持高度期待，並表達歡迎態度，丈夫最終選擇加入民眾黨，而她自己則仍維持中間立場，並未正式入黨。

李文耀也分享參與地方活動的實際經驗，他坦言在地方活動逐桌敬酒、拜訪時，往往需要心理調適。他笑說，初期常拉著妻子一起出席，兩人「像新郎新娘在敬酒」，藉由錢怡君在媒體圈的知名度，讓地方人士也能順便認識他，對自己在地方經營上有實質幫助。

照片來源：CNEWS匯流新聞網

