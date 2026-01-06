中午來開匯／政策談好才進選戰協議 周榆修曝藍白2026路線圖：先共識、後人選 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民眾黨秘書長周榆修今（6）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，他認為民進黨，尤其是新潮流，已經「變成當初自己最討厭的那個樣子」。

關於台肥人事案。周榆修指出，相關人事背後牽涉複雜結構，過去也曾被外界揭露，台肥現任總經理的背景來源備受質疑，「台肥的總經理哪裡來的？是不是林俊憲立委的樁腳？」他這樣的情況不只發生在台肥。

周榆修進一步點名農業信用保證基金的人事問題，質疑該基金總經理是否為宜蘭某位政治大老的兒子，且過去身分是高中代課老師，「連代課老師都有事，那為什麼這位總經理，只敢在網站上秀研究所學歷？大學念什麼，為什麼不敢讓人家知道？」

周榆修質疑，農業信用保證基金屬於重要金融相關機構，過去是否需經金管會同意任命，如今制度如何調整，是否已改成只要農業部不同意即可，「這是不是你們內部早就喬好的？」

周榆修直言，他公開點名農業信用保證基金總經理，質疑該人是否未經正常遴選程序，「你是不是代課老師？你是不是連農會總幹事遴選都沒有通過，卻可以直接當農業信用保證基金的總經理？有沒有這回事？」他進一步質疑專業適任性，表示若民進黨可以接受「中文系畢業的人去管農業信用保證基金」，那制度本身就值得檢討，自己對中文系「絕無不敬之意」，但認為相關背景應該公開透明，「那你就勇敢列出來就好了」。

周榆修也以自身經歷為例指出，自己過去擔任社會局局長時，外界也質疑並非本科出身，但他始終坦然面對，並以母校為榮，「我是國立台灣藝術大學戲劇系，念藝術，我很清楚也很勇敢講」。他直言，民進黨新潮流應該「正經一點」，並透露相關質疑並非僅來自在野黨，「連民進黨內部的人，都跟我說，他們自己也看不下去」。

針對2026年新北市長選戰提名作業，國民黨主席鄭麗文日前鬆口表示，提名作業不至於走到初選，並期盼直接徵召台北市副市長李四川，引發外界關注藍白之間的後續互動。對此，周榆修表示，相關安排尊重國民黨黨內機制，民眾黨立場則相對單純，已由黨內關鍵人物公開表態。

周榆修表示，新北市長選舉存在不少變數，他回顧李四川副市長先前的說法指出，大約在兩個禮拜前，李四川接受媒體詢問時曾表示，會遵循中國國民黨的黨內程序，爭取提名，待提名結果出爐後，再與民眾黨協調是否合作，「這是我記得李四川最原始的講法」。

至於鄭麗文主席提及可能直接徵召，周榆修表示，民眾黨只能尊重國民黨的決定與安排；他也提到，另一位被點名的新北市副市長劉和然，近期同樣相當勤跑行程。他回憶，劉和然過去擔任新北市環保局長時，自己仍在新北跑基層，雙方互動算是相當和善。

周榆修指出，對台灣民眾黨而言，立場其實相對清楚，因為黃國昌已公開宣示，只要經過民調機制，贏了就全力以赴，輸了不但不會扯後腿，還會協助對方，「就這麼簡單」。他也提到，黃國昌日前受訪時曾提到，是否能在期程上讓整個盤勢做大一點，未來如何發展仍有空間，但民眾黨不會過度干涉中國國民黨的選舉期程。

周榆修說明，民眾黨在2026年地方選舉已有明確方向，黨內正密集籌畫全國層級的共同政見，思考在各地方層級能推動哪些具體政策。他強調，相關政策並非由單一人士閉門決定，而是邀集曾在市府服務的卸任政務官，以及有意參選的擬參選人共同討論。

在藍白合作部分，周榆修透露，民眾黨與國民黨已有對口聯繫，前衛生署長、未來智庫董事邱淑媞已擬定幾個大方向，作為雙方在2026年共同政策的討論基礎。他表示，政策先行、方向確立後，雙方將對外公布，接著才會進入選戰工作小組及政黨協議階段，未來藍白之間的政黨協議，將由國民黨副主席李乾龍與自己代表雙方進行討論，相關協議必須是兩邊都能接受的內容，「談好之後，我們就會公布」。

外界關注民眾黨近期是否出現「退黨潮」，周榆修表示，黨內所有運作皆依既有機制進行，包括全代會、黨代表大會及中央委員會的決議程序，並未脫離制度運作。

周榆修指出，對於外界頻頻以「退黨潮」形容民眾黨現況，他曾與一位媒體同業交流，對方形容：「一個人叫驚傳退黨，兩個人叫集體退黨，三個人就叫爆發退黨。」周榆修笑稱，對方的說法相當生動，他也因此「肅然起敬」。

周榆修表示，媒體與社會仍然關心民眾黨，某種程度代表「還有一點存在感」，但仍必須強調，黨內有完整制度與機制，公告提名後，有意參選者皆可登記，該初選就初選、該協調就協調、該民調就民調，一切照程序進行。他表示，這些都是個人考量，民眾黨予以尊重，也希望秉持前主席柯文哲一貫態度，「給人留餘地」。

此外，針對國民黨立委游顥近日在立法院提案修正《不當黨產條例》，外界質疑有替救國團、婦聯會解套之嫌。周榆修指出，救國團的爭議確實可以坐下來好好討論，其歷史定位與特殊性值得檢視；但若涉及並非國家機構，或已被認定為附隨組織者，就必須更加審慎思考。

周榆修強調，對於婦聯會或其他已被認定的附隨組織，民眾黨已有既定立場與看法，「不好意思」，並不會因為討論救國團的特殊性，就讓其他議題「跟著滑水過去」，這一點民眾黨不會同意。

針對外界關注新竹市長高虹安是否回歸民眾黨，周榆修說，高虹安市長復職後快馬加鞭推動市政，施政表現穩定，黨內對她的信任與支持毫無保留，他本人也已主動向高虹安發出「回娘家」的邀請，並給予滿滿的信心與期待。

周榆修指出，高虹安市長復職之後，立即投入市政工作，包括新竹巨蛋等重大建設，該處理的事情就趕快處理；他也肯定副市長邱臣遠在代理市長期間，成功守住市政基本盤，讓高虹安回任後能持續往上加分。

周榆修也分享，自己在高虹安判決當天親自到場旁聽，並透露在判決前後，都曾與高虹安保持聯繫。他表示，自己先前已主動打電話給高虹安，邀請她「回娘家」，相關溝通並非僅限於判決當天，而是持續進行。

周榆修提到，12月24日平安夜當天，新竹黨部召開擴大會議，由民眾黨立法院黨團總召黃國昌親自主持。他說，儘管高虹安市長行程滿檔、日夜兼程，但仍親自出席該場會議，與所有黨公職一同討論未來策略，展現對市政與政黨事務的高度重視。

周榆修強調，民眾黨對高虹安市長的立場非常清楚，第一時間始終以市政優先為最高原則，對她的判斷與選擇「百分之百、甚至百分之一千的信任與相信」。他也表示，對於高虹安回歸民眾黨，黨內給予完全支持，並抱持高度期待。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音

