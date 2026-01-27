中午來開匯／新北藍白合未明、誓言組議會黨團 陳世軒：黃國昌要讓國民黨在新北感到威脅 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民眾黨前國際部主任林子宇、民眾黨新北市議員陳世軒今（27）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《》專訪。談及新北議題，民眾黨前國際部主任林子宇表示，前台北市長柯文哲任內積極推動城市外交，累積與多國城市及駐台單位的互動成果，相較之下，新北市在國際事務經營與雙語教育發展上明顯不足，無論城市外交能見度或教育排名表現，都落居後段，未能展現應有的國際格局。

林子宇指出，雙語教育是城市國際競爭力的重要基礎，但新北目前在全國評比中名次偏後，顯示制度與資源配置仍有強化空間。她強調，若未來進入議會，將列為重點監督方向，並推動市府在國際連結與教育政策上更積極布局。

林子宇認為，雖然議會日常議題以市政建設與民生為主，國際事務不會是數量最多的議程，但「城市外交」必須與市政治理相互結合。包括各國駐台單位、國際組織及外國城市代表來台交流時，不僅可拜會市府，也應建立與議會層級的互動管道，形成更完整的城市對外網絡。

對於民眾黨主席黃國昌投入新北市、扮演「母雞」角色帶動地方選戰，陳世軒表示，民眾黨在新北議會的目標至少要拿下3席以上、組建黨團，「如果達到這個數字，新北議會一定會非常熱鬧」，這不只是席次目標，更是要讓民眾黨在地方政治中具備實質影響力。

陳世軒指出，黃國昌的個性與自己相近，都是不會等到「萬事俱備、水到渠成」才行動的人，而是選擇先衝再說，「與其坐等別人來談合作，不如先把實力做出來」。他直言，黃國昌不可能等國民黨來談藍白合，而是會先在新北全力經營，提出願景、推動政見，讓對手感受到壓力。

陳世軒以企業談判比喻政治現實，指出若沒有實力與籌碼，就沒有資格坐上談判桌。「大公司不會因為小公司有誠意就合作，只有當你有威脅性時，對方才會正眼看你」。他說，黃國昌卸任後即全面投入新北行程，就是要讓國民黨知道民眾黨不是陪榜角色，而是有能力競爭、有威脅性的對手。

林子宇則補充，無論是否有所謂「母雞效應」，民眾黨候選人都不能把勝負寄託在他人站台或藍白合作之上。她直言，選舉若只想著誰來幫忙、誰能帶票，「乾脆不要從政」。民眾黨每一位參選人都必須扎實經營地方，建立自己的支持基礎，才能在競合結構中站穩腳步。

談及訪美行程與國防議題時，林子宇表示，民眾黨此行是「帶著問題去、帶著答案回來」，針對台灣國防作戰模式與軍購方向，已向美方提出疑問並獲得具體回應，因此返台後對美國提出的5項軍購方向全數表達支持。

林子宇指出，外界關心民眾黨是否支持國防特別條例與軍購預算，關鍵在於「程序與風險控管」，台灣社會並非反對軍購，而是對於採購流程、履約能力與監督機制缺乏信心。

林子宇說明，民眾黨版本的核心在於「風險管控與分期審查」，相較國防部原始草案未明確納入風險控管機制，民眾黨主張採分期編列與分期付款方式，每一階段預算動支前，須先由立法院檢核前一階段的執行成果，包括軍購到貨率、施作率與實際戰力形成情況，再決定是否核准下一期經費。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

