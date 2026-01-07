中午來開匯／曝將出席彈劾總統公聽會列10大罪狀 林騰鷂：賴清德承諾改革沒做到 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

東海大學法律系教授林騰鷂，今（7）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對立法院藍白黨團在去年12月19日對總統賴清德發動彈劾案，林騰鷂表示，自己將出席彈劾公聽會，並列出其10大罪狀；他批評賴許多承諾過的憲政改革、朝野協商，以及證券交易所得稅改革都沒做到。他強調，總統權力大就要負責任，必須赴國會誠實報告，謙卑接受人民問詢。

「主權在民，不在黨也不在賴清德手中。」林騰鷂表示，賴清德已脫離人民主權監督與控制，且行政院長卓榮泰在副署年改法案後，隨即向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分；卓榮泰還公開主張，不副署是憲法賦予行政院長的職權，甚至暗示可能副署但不執行，等同創設憲法所沒有的「行政實質否決權」，演變為嚴重無解的朝野僵局。

林騰鷂提到，自己將會出席彈劾總統公聽會，並列舉賴清德毀憲亂政、背棄主權在民的10大罪狀，其中包括其曾經承諾過的憲政改革、赴立院國情報告、朝野協商等。他認為，而其中最要緊的是證券交易所得稅改革，否則會造成貧富差距越來越大，而台灣的GDP都被外商賺走、甚至洗錢，反觀大部分人民薪資多為3萬多元，但是官商賺錢以億元增長，卻不用繳證券交易所得稅。據他估計，若修法可增加約一兆的稅金。

而針對今年度總預算遲未付委審查，加上在野黨持續杯葛1.25兆國防預算，傳出賴清德與卓榮泰將再度下鄉宣講。對此，林騰鷂痛批賴「每天享受總統威權、尋找同溫層，是最壞的總統」。

「賴清德敢不去立院接受問詢的話，就一直邀請！」林騰鷂說，老百姓很忙很辛苦、日子過得艱難，因此授權代議士依法行政實行監督權，但是現在卻被漠視。他強調，總統權力大就要負責任，必須赴國會誠實報告，謙卑接受人民問詢。

此外，民進黨立委林宜瑾日前在臉書預告將提案修《兩岸人民關係條例》，刪除原條文中「國家統一前」等字眼，獲得超過20位立委連署，不過國民黨立委羅智強透露，林主動撤案。對此，林騰鷂直言，林此舉欲煽動人民情緒，但是人民沒那麼笨，不然為何撤案？《兩岸人民關係條例》講得很清楚，不是台灣國跟中華人民共和國的關係，戒嚴以前兩岸是死敵，但是隨著時代背景及環境因素不同，難道民進黨還要到回到上世紀「殺朱拔毛」嗎？

林騰鷂強調，兩岸在文化交流、經濟貿易上緊密連接，大陸的建設有台商的幫忙，而台灣的經濟若無大陸也會很慘，和平友好、互助互利才是兩岸人民福祉，賴清德及民進黨不應只想到一黨一己之私。

