中午來開匯／有把握賴清德不可能介入司法 林濁水評價個性「小面神」

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

前立委林濁水，今（5）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。總統賴清德面臨朝小野大執政困境，如今更是造成朝野僵局困境，外界普遍認為藍白聯手在2028大選實現政黨輪替的可能性較高。對此，林濁水認為，民進黨力推國會制衡20幾年，如今背離初衷，就因為國民認為3黨都有各自問題，所以才會執政黨國會不過半，最後永遠都是民眾做裁判。

「制衡權、調查權、藐視國會罪，突然都不要了！」林濁水表示，民進黨提倡國會改革，自1990年代至2018年，長達20多年後卻不以為然、背離初衷，才導致目前的執政黨國會不過半，這就是背離民主原則、人民認為必須被制衡的結果。

林濁水批評，民眾黨主席、立委黃國昌的國會改革則是黑箱作業、胡作非為，加上支持民進黨的憲政學者很多、支持國民黨的也很多，學者們也因為擁護各自政黨吵得沒完沒了，即便國會改革的方向是對的，但是如此下去對於憲政改革也毫無希望。

「民眾黨前主席柯文哲提最好的議題，就是國會改革。」林濁水進一步表示，原本是民進黨不做的，如果黃國昌按照合法流程，那「民眾黨就是大賺特賺」、黨的氣勢扶搖直上，用民進黨的魔法打敗民進黨，而國民黨及民進黨都完全撈不到好處。但他也提到，黃國昌身為法學博士，明明國會改革是可以讓自己大展宏才的機會，卻為了巴結立法院國民黨團總召傅崐萁而「自我沒收」，否則一切依照正確法律程序來，講道理一定贏。

話鋒一轉，林濁水提到去年726、823大罷免，當時立法院民進黨團總召柯建銘因為連署很順利，因此拿拐杖在立院亂敲桌子，民進黨一片囂張氣氛；大罷免大失敗後的現在，民眾反而認為是國民黨亂搞，因為年改、反對軍售，所以民調直落，他直言「下次大失敗就輪到傅崐萁」。

林濁水分析，目前3黨不滿意度皆高，2026及2028大選，最後敗的是誰還不知道；但可以肯定的是，如果傅崐萁及黃國昌繼續亂搞國會，持續目前的狀況下去，民進黨又可以回來；反之，如果民進黨也跟著一起亂，則最後定然是3黨不過半。

而針對日前憲法法庭宣告憲法訴訟法修正案違憲，但有3位大法官認為未合法組成的憲法法庭自始不具審判權，相關判決應屬無效。在去年獲賴清德提名、但遭立院否決的司法院長被提名人張文貞曾表示該裁判有效，並指出判決重點在於，憲法解釋、憲法裁判對人權保障一刻都不可或缺。

對此，林濁水表達支持張文貞之看法，指出高層司法很難與政治脫勾，大法官皆為總統提名、經國會同意任命之；而藍白批評賴清德介入司法，他強調「有把握替賴清德辯護不可能介入司法」。

「賴清德是小面神個性。」林濁水表示，賴有些事他會做到底、有些則不會，例如任職台南市長期間，不進台南市議會就是不進；但他也認為賴由於太嚴苛的自我規範，恐怕也是造成今天政治僵局的原因。

