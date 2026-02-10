中午來開匯／李貞秀有當選證書就是立委？ 劉世芳：中選會委員會議尚未追認 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

民眾黨立委李貞秀因有中國籍惹爭議，立法院長韓國瑜近期稱，保障立委問政是他的天職。對此，內政部長劉世芳今（10）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時表示，無論是哪一層級的公務員，都要對法律負責，她強調，李貞秀適用哪一條法令得以行使立法委員職權，也請立法院白紙黑字寫清楚。

劉世芳表示，李貞秀到職服務的機關是立法院，現外界各自解讀法令，但不管國籍法、兩岸人民關係條例或選罷法，立法院公務人員所要執行的部分是法律賦予的規定，不是內政部，也不是靠選務人員告知，而是無論哪一層級的公務人員，都要對法律負責，這並非針對個人。她強調「我們尊重立法院權益，但公務人員要對法律負責，不是對執行法律的公務人員負責」。

劉世芳說明，她是負責國籍法的主管機關，李貞秀就職前就要申請放棄，但不管立法院或內政部都沒有收到退籍申請書，等同李貞秀沒有完成擔任立法委員的程序。

針對中選會頒發當選證書，劉世芳解釋，不分區立委會提供名單給中選會，除了當選證書外，還要經過中央選舉會委員會議追認，現在中選會人數不夠，無法召開委員會，等於新遞補的立委都還沒就任，中選會若事後用追認方式，也要提出合乎法律的規範。

「我們要對立法院負責，而非李貞秀。」劉世芳也澄清，我國立委共113名，現只有李貞秀有爭議，並非起頭要所有行政部會對抗立法院，而是李貞秀若是不被國籍法承認的立委，合法性將備受質疑，看立法院的智慧如何處理下一步。她更舉前南投縣議員史雪燕、前立委李慶安因雙重國籍被解職，指出法律嚴肅性就在這個地方，不能因任期已滿而認為還特意解職是多此一舉，而是若國家沒有依法律就不要講民主、不要講法治。

另外，針對內政部修正社會住宅數量，劉世芳今坦言，興建社宅會有時間差的問題，內政部有盤點250處公有土地，但13萬戶社宅興建成本非常高，就算民眾希望能倏地蓋社宅，也需要國家預算同意。如前總統蔡英文喊出任內12萬戶社宅，目前也仍在興建中。

劉世芳認為，「給誰住」也是內政部修正社宅數量原因之一，兩年來，81%租金補貼是在六都，又以北北桃中最多，其他區域僅19%，未來社宅除了是給40%弱勢家庭，還要給年輕人居住，而年輕人無論婚育、就職、就業，符合條件都可以申請租金補貼，在時間、成本且土地不足的情況下，內政部才思考，能不能把現在的空屋做包租代管。

劉世芳說，現在政府興建社宅約7萬戶，但私人租屋可直接入住的戶數達3萬戶，依據住宅法，包租代管是社宅一環，且立法院上個月朝野通過住宅法修法，提高2.5倍的房屋修繕費用，行政院也對此挹注300億。

劉世芳認為，蓋社宅要嚴肅面對，對有住宅需求的人才是實踐居住正義的一環，否則堅持要蓋，結果沒人要去，最後就會變蚊子住宅。她補充，目前社宅13萬戶，是分為中央蓋9萬戶、地方4萬戶，她日前拜訪新北市長侯友宜與桃園市長張善政，新北允諾配合中央蓋出數量、桃園則回應會想辦法。

至於外界認為的跳票說，劉世芳澄清是時間差，興建短則3至4年、長則5到6年，且即便是公有地，也分為國有、市有，扣掉土地費用也需要上千億經費，但外界批評中央都會概括承受、勇於面對。

