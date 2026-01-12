中午來開匯／李鴻源籲總統取消3大委員會 讓行政體系回歸文官制度運作
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
關於「少子化辦公室」成立議題，前內政部長李鴻源今（12）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，現今政府動輒編列4、5千億甚至7、8千億元的預算，與他任內內政部一年僅約1700億元相比，規模幾乎多出一個零，卻仍未正視財政紀律問題，長此以往恐導致國家財政失衡。
李鴻源指出，他在內政部時期，社會福利尚未移撥至衛福部之前，內政部每年僅1700億元預算，卻必須負責國土、治水、社會福利、住宅政策等「包山包海」的業務。相較之下，現今政府動輒數千億元的支出規模，卻仍未建立清楚的財政紀律概念，若持續以此方式運作，國家財政恐面臨破產風險。
談及少子女化政策，李鴻源質疑，人口問題原本就是內政部與衛福部的權責範圍，過去在內政部時期，每一至兩個月即召開一次人口會報，邀集相關部會次長或署長層級出席，針對少子化趨勢、政策因應與跨部會分工進行完整討論。
李鴻源表示，內政部幕僚單位彙整的人口分析與政策建議，會定期送交行政院人口會報，再由行政院依據會議結論，分別指示教育部、衛福部、內政部等部會就少子化議題提出對應政策，行政院層級也會指派政務委員負責統籌協調，因此整體運作架構原本就相當清楚。
李鴻源強調，在既有制度下，人口與少子化問題早已透過部會分工與行政院會報機制處理，無須再另設辦公室。他質疑，新成立的少子化辦公室在行政院體系中角色「妾身未明」，究竟是政策統籌單位、幕僚單位，或是跨部會協調單位，至今仍不清楚，反而造成行政體系疊床架屋。
「所謂的辦公室，負責人究竟是幾職等，這是非常現實的問題。」李鴻源指出，若僅是12職等，實務上「誰也叫不動」。他以行政院災害防救辦公室為例，負責人為12職等，理論上應是行政院的決策中樞，但在近年重大災害中，無論是堰塞湖事件或南部颱風災情，卻幾乎未見其發揮統籌功能，形同消失不見，原因就在於職等過低，無法對部會下達具拘束力的指令。
李鴻源指出，政府對外宣稱成員皆為正規公務員，但實際上人員來源為何、職等層級為何，外界並不清楚。他說，若是常任文官，勢必須由各部會調派人力，但各部會不可能把最核心、最專業的人才調離原單位，使得辦公室在實務運作上難以發揮效能；若是約聘人員或非專業人員，則其學經歷與政策判斷能力更應公開檢視。
李鴻源強調，政策制定本應由部長負責，部會內有完整的次長、司處與幕僚體系支撐，即便部長個人能力不足，也有整套行政機器協助決策與執行。他說，若另設少子女化辦公室，卻未賦予清楚法定權責與足夠行政位階，當該辦公室下達與部會或行政院長不同的指示時，部會究竟該聽誰的，將產生制度上的混亂。
李鴻源表示，政府近年成立過多辦公室，反而讓原本負責政策專業與制度運作的常任文官體系失去功能。他直言，現在的情況是「最好不要講話」，因為一旦說出專業意見，隔天可能主管就不見了，這也是為什麼總統或行政院長有時會說出在專業上完全不合理的話，卻沒有人敢當面糾正。
李鴻源舉例，過去曾出現「國軍不能參與救災」的說法，但國軍從來就是災害應變體系中非常重要的一環，長期以來在救災行動中扮演關鍵角色。他說，當這樣的話從高層口中說出後，後續在堰塞湖事件中，國軍即便出動也必須簽切結書，整個救災體系因此變得畏首畏尾，顯示一句不當的政策訊號，就會讓第一線執行單位難以做事。
李鴻源再批評，政府投入4、5千億元甚至6千多億元的龐大預算，應該清楚向社會交代資金流向。他質疑，這些錢究竟花在哪些計畫上，各項支出科目是否對外公開，是否依法辦理公開招標，標案由誰承包，評選過程的評審委員是哪些人，都應攤在陽光下接受檢視。
李鴻源表說明，政府近年成立過多各式各樣的辦公室與委員會，已嚴重干擾既有行政體系運作，真的勸賴總統趕快全部取消總統府3大委員會。他說，是否採納是總統的決定，但自己基於責任提出建議，這些設在總統府體系內的各種會與辦公室，都應該全面撤除。
李鴻源指出，依照憲政分際，總統府本來只負責國防與外交，其餘政策規劃與執行都應交由行政院體系處理，如果要成立政策討論平台，應設在政黨內部，例如民進黨中常會，由黨主席提出政策構想，再由總統將政見交付行政院長與行政團隊依法執行，讓公務體系回到原本的專業分工與制度運作。
李鴻源表示，若繼續在總統府底下設立一堆性質不明、權責不清的辦公室，結果只會是財政被拖垮，整個文官制度被徹底摧毀。他強調，行政體系的運作應該是制度與專業的討論，而不是靠關係直通總統府。
李鴻源指出，過去在內政部服務時，常任文官如次長、署長，對政策方向未必與部長完全一致，必須經過長時間專業討論與制度協調，才能形成決策。但現在卻變成「關係好就好辦事，官大學問就大」，所有人都可以直通總統府下指導棋，破壞原有層級與責任分工。
李鴻源說，這也是他對民進黨政府最大的兩個憂慮之一，一是財政紀律失守，二是整個文官體系被摧毀，專業不再受到尊重，才會出現許多他認為缺乏常識、違反行政實務的政策與發言。他最後強調，台灣幅員不大，中央與地方政府只要維持密切溝通，其實不需要額外再設置這麼多辦公室，奉勸執政黨把不必要的辦公室取消。
照片來源：CNEWS匯流新聞網
新竹市財力升級成變相懲罰 鄭正鈐批：中央左手給統籌、右手扣補助
