中午來開匯／林子宇談「四大金釵」身分限制 正負評價第一時間承受

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

新北市議員陳世軒與民眾黨前國際部主任林子宇今（27）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，說明區主任實務工作內容，以及黨內「四大金釵」、選舉過程中的現實情況。

陳世軒指出，選舉是很殘酷現實，最後回到的就是實力原則。談到自身選舉經驗，他表示，當初採取的是「單兵作戰」，必須把時間、精神與力氣放在自己的選區經營，「再大的太陽轉移給我，都不見得轉得過」。

針對新北市多位區主任、四大金釵的角色，陳世軒表示，他們的工作是幫黨主席黃國昌跑紅白帖、跑行程，甚至協助舉辦活動，目的是為了黃國昌在新北市的耕耘與佈局；等到離職、甚至正式登記後，當然要全力幫他們自己。

林子宇則補充，在地方上跑紅白帖，因為當事人本人不能親自前往時，主任身分才能讓對方知道是代表公職本人到場。她指出，擔任區主任期間，包含高麗菜活動、氣球城堡等活動，主要工作都是協助黃國昌在新北市曝光與地方經營，當時投入屬於志工性質，沒有拿任何一分薪水。

林子宇也表示，因為穿著黃國昌的背心，在地方上遇到的正面評價與負面評價，都會在第一時間集中到自己身上。她強調，說明這些並不是為自己開脫，而是希望讓外界了解實際情況。

此外，談及民眾黨在新北市議員佈局接連有爭議登上媒體版面，陳世軒也表示，選舉是很殘酷、很現實的，真正最真實、最殘酷的狀況必須說清楚，並強調所有的夥伴都是最好的家人，這是前提，但同時也必須面對很殘酷的現實，因為選舉本身就是很殘酷、很現實的事情。

陳世軒進一步指出，最後回到的只有4個字，就是「實力原則」，在各個黨派之中，不論是什麼黨、什麼派系，選舉時都會回到這個現實。他以新北市為例指出，蘇系的人馬目前就是所謂當權派，在這樣情況下，資源會全部灌在蘇系議員身上？還是會公平一致分配給新潮流、正國會、湧言會？當然是私心，一定是幫自己家的人。

陳世軒直言，這裡面必然存在私心，湧言會的人、正國會的人一定是幫自己家的人。他也進一步反問，今天如果是綠營政治人物林右昌、林佳龍，會幫誰？答案同樣很明確，當然是幫自己的子弟兵。他強調，這就是政治上面的現實，也是選戰裡面的殘酷。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

