中午來開匯／民眾黨不分區立委李貞秀引陸配參政爭議 黃國昌：法律規定該怎麼做就怎麼做 9

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

針對民眾黨不分區立委李貞秀進入國會一事，民眾黨主席黃國昌今（2）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，法律怎麼規定就怎麼做，陸配參政權是按《兩岸人民關係條例》，且陸配參政行之有年，過去前法務部長邱太三及前總統蔡英文就未曾卡過陸配參政；再者，針對總統賴清德指控藍白通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，黃國昌反批，立院助理費相關修法是為法制化助理權益卻被抹黑，再者《衛廣法》修法，NCC已宣布中天不適用，直言賴清德與NCC說法混亂，只為做政治鬥爭。

廣告 廣告

針對李貞秀進入國會引起關注，黃國昌表示，法律怎麼規定就怎麼做，陸配參政權是按照法律，法律要有可預測性、穩定性、適用標準普遍性，且陸配參政行之有年，現在會有爭議，就是因總統賴清德與前總統蔡英文政府對法律的解讀不同。他反問，前法務部長邱太三與前總統蔡英文知道陸配參政規定在《兩岸人民關係條例》內，他們何曾有卡過陸配參政？

「李貞秀事件曝露的是民進黨從來沒把法律當回事，而是如何使用最符合利益、最符合政治需求，就如何解釋。」黃國昌說，李貞秀被提名當初，就是合乎法律規定，前黨主席柯文哲提名李時，是蔡英文當政，當時並沒有要求要陸配放棄國籍。

「民進黨只想要做廉價的政治鬥爭。」黃國昌表示，《兩岸人民關係條例》不承認中國國籍，內政部長劉世芳現在想要以法律強化兩國論政治立場，那為何賴清德政府不把《兩岸人民關係條例》廢掉？若按照政府所講，要貫徹總統賴清德想法，為何今日中選會還發當選證書予李貞秀？他說，是民進黨先違背過去解釋，現在要求陸配提棄籍證明，導致陸配淪人球，現在狀況就是如此。

針對被指控藍白合助國民黨護黨產、復中天等議題，黃國昌表示，上週五民進黨立委已經不停造謠，說這是國民黨立委顏寬恒除罪化，但有民進黨立委也說根本無法適用在顏寬恒身上；他強調，此事修法是為了要制度化助理權益，給予助理更好的保障，且下屆立委會期方才生效，並非自肥。

另外，黃國昌也說，對於《衛廣法》適用性，NCC已出來說明「中天不適用」，總統賴清德與NCC說法混亂，民進黨為發動政治攻擊，法律規定全部丟進垃圾桶，如何標籤化最符合利益就這樣解釋。他也分析，《衛廣法》是為了讓NCC在執行時，保障新聞自由權益，但中天是否復台，仍要視法律判定，當然不會因為立法院法律通過條文，中天就「當然」依法復照，衛廣法仍會依照法律規定照辦。

照片來源：CNEWS匯流新聞網編輯團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

馬太鞍賑災捐款收據遭仿造利用 花蓮縣府蒐證法辦

花蓮春節訂房率僅剩2成 魏嘉賢提多項解方籲借鏡日本

【文章轉載請註明出處】