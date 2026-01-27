中午來開匯／民眾黨內鬥連環爆 林子宇稱黨要思考留住人、陳世軒指靠圓融調整 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

民眾黨主席黃國昌力推「四大金釵」布局地方議員選舉，卻接連引爆黨內爭議。民眾黨前國際部主任林子宇今（27）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時坦言，每個人都有情緒，故而，黨要思考未來要如何留住人，希望這些人能持續為民眾黨努力。

林子宇表示，她跟民眾黨任何一位都是戰友，且跟前黨員李有宜與近日退選的民眾黨汐止區主任黃守仕比較像家人，她不希望事情演變成這樣，也不希望各派支持者責怪任何一方，她也喊話各自支持者，應該要關注當事人情緒。

廣告 廣告

至於「四大金釵」之名，林子宇說這是媒體幫她們取得，澄清最初都是以立委黃國昌各區區主任職稱跑活動。她也直言，並不喜歡喜歡一個團體的名稱，不僅是因為她是黨內一級主管，在媒體曝光度較高，更重要的是，以團體之名，會忽略團體內個人表現。

林子宇說，其實全台灣哪裡需要她，她都願意去，選擇新北市板橋區為目標，是因為現只有新北市議員陳世軒在地方拚搏，以她與陳世軒在年齡、學經歷上雷同，且板橋區在新莊區隔壁，兩區在陳情、交通與地方意見上可以互通有無，在這樣特性下，她願意開疆闢土，成為陳世軒的戰友。她說明，板橋區席次有9席，在國民黨葉元之當選立委後空出一席，以民眾黨的實力，沒有道理不奮力搶下一席。

針對黨內爭議，陳世軒補充，每一個政黨碰到選舉就會有競爭、有競爭就會有摩擦，民眾黨因為人少，故個案容易變成全國性新聞。他更點名民進黨日前在高雄市長初選，才是殺到刀刀見骨、只剩半條命。

陳世軒說，許多專業可以靠幕僚幫忙，但要下功夫的是人，要管理眾人之事，黨也是在組織管理下，需要思考能不能更圓融。他直言，人都有情緒，如果不好好處理就會出事。

陳世軒也回憶，2022年他第一次參選議員就有許多摩擦，包括帆布不可以掛黨的LOGO、不可以用黨專利識別，這些都必須要申請、通過提名才可以，但現在這個制度已有改善，越來越完整。現在又碰到全面地方選舉，不可能不會再發生，若有實務面上的問題，就快速調整，面對問題去解決。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／林子宇談「四大金釵」身分限制 正負評價第一時間承受

中午來開匯／

【文章轉載請註明出處】