中午來開匯／民眾黨議員提名協調不成就全民調 黃國昌：負擔成本是基本

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（2）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。面對「離開立院做律師」的說法，黃國昌回應，不管在什麼工作崗位，就是把事情做好，現在第一個最重要的身份，就是台灣民眾黨主席，有很多黨務要處理，尤其面對2026年大選，如何讓優秀候選人順利進入地方議會、到各縣市為台灣民眾服務，是最重要的目標。

黃國昌也提到，現在同時身兼新北市市長參選人，將與國民黨進行3階段整合，整合完成後用最好的方法、挑最強團隊，爭取贏下2026年新北市長，給市民最好的治理。

談到收入來源，黃國昌直言，民眾黨主席是「沒有薪水的位置」，income是零。登錄律師一事，是因過去擔任立委期間依法律規範不得登錄；離開立委身分後，有妻子女、媽媽要養，自己本就有律師執照，依法律規定登錄相對方便。

針對民眾黨黨工幹部參選需辭黨職的制度，黃國昌說，該規矩非常早以前就立下，而且是在擔任黨主席之前即已存在，規矩的核心是公平，若不堅守原則，黨中央將面臨「誰可以帶職參選、誰不可以」的無止盡爭議。他理解年輕人會面臨困難與挑戰，但為了執行黨的制度，不得不做出選擇。

進一步談民進黨議員初選機制，黃國昌表示，盡量希望黨內以共識方式進行，一旦沒有共識，就必須做出選擇，他不贊成黨主席親自挑選，因為那是不可承受之重，也不能變成一人獨裁。黨內評分同樣會被質疑公不公平、評選委員是否偏頗，至於黨內評鑑制度，他解釋「從來就不是把人幹掉」，而是確認資格是否符合；不會用地方評鑑做篩選，最後進入的是全民調。

「全民調殘不殘酷？很殘酷。」黃國昌坦言，目前想不到更公平的規則，辦民調讓參與者負擔成本，這是最基本的。他強調不會有部分黨員投票、部分全民調情形發生，民眾黨就是一套規則，而且是現階段能想出最公平方式，不用擔心誰有高層關愛的眼神。

對於民眾黨立委辦公室裝潢爭議，黃國昌表示，與前黨主席柯文哲的態度「完全一模一樣」，當初委員進來時已一而再、再而三耳提面命，「不准裝潢，就是不准裝潢」，自己2024年2月1日進入立法院時，使用前立委辦公室擺設，一樣都沒有動，兩年工作也未受影響。他期許自家不分區立委，展現「來做事、不是來做官」的形象，真正應披露的是在立法院提出什麼法案、監督什麼部門、繳出什麼成績單。

面對民眾黨議員提名新聞頻傳，黃國昌強調，尊重每個人的情緒與對黨的貢獻，也感謝付出，但回到初選，連現任議員都沒有優先權，沒有人有特權。即便有人覺得委屈，作為黨主席只能一切承擔，一切按照公平機制進行。

談及黨內競爭與情緒時，黃國昌表示，這些都可以理解，過去也常與黨內同志相互勉勵，他要拜託黨內同志一定要體驗到現在所面對的環境有多艱鉅，當面對這些事情時，拜託大家「個人的小我不要放大的那麼大」。

