中午來開匯／民調凸顯國人觀念轉折 林濁水：國際外交比兩岸關係重要

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

民進黨籍前立委林濁水，今（5）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。林濁水除了分析總統賴清德的元旦談話，以宣揚台灣經濟發展為重點，也透過民調結果發現，台灣目前外交政策的轉折，不再著重於兩岸關係，反而企圖以國際外交減輕來自北京的壓力。林濁水也以美國總統川普，在年度國安報告上提到了台灣8次為例，證明川普已逐漸重視台灣，在第一島鍵的樞紐位置。

林濁水說，總統賴清德的談話，有很多重點，但今天只提兩個。第一個重點就是經濟，至於經濟議題，是延續去年10月10日雙十節的演說而來。當時，總統特別講到年初時，亞洲開發銀行對台灣的GDP成長率預估是3.3，但到了9月的時候，突然跳升到5.1。這樣5.1的成長率已能變成亞洲4小龍的第1名，也是由這個核心基礎，展開了總統的雙十節演說。

林濁水表示，在經濟成長率從3.3跳到5.1，這個消息一發布，馬上嚇了韓國人一跳，因為韓國的成長率也才0.8，台灣竟然是韓國的快8倍，當時也就宣稱2025年是台灣崛起的一年。去年經濟成長率能夠達到5.1的國家非常少，尤其去年底根據亞洲開發銀行（ADB）的最新預測，台灣的GDP成長率將達到7.3%。這幾乎是全世界第1名，也是台灣15年來的最高。

林濁水表示，因為成長率高，延伸的效應就很廣泛了，比如說失業率就會下降。由於經濟發展不錯，也調了基本工資等等，一些福利措施也推出了。而經濟成長的幅度，當然是好消息。不但把韓國、日本、新加坡、香港等都比下去了，就連中國都被比下去了。

林濁水談到第二個重點，就是外交。過去因為台灣的外交很慘，中國北京給台灣的壓力非常大，當時的外交部長錢復，就發明了一個說法，台灣社會也普遍接受。那就是兩岸關係重於外交，只要兩岸關係搞好了，就能減輕台灣的外交壓力。兩岸關係弄不好了，因為中國在國際影響力很大，外交也不會有好日子過，就像前總統陳水扁，推動了幾次公投，把北京氣的要命，甚至透過美國修理台灣。當時還有一個流行的說法，就是中美共管台灣。等於台灣要看中國的臉色，也要看美國的臉色。

林濁水說，今年民調出來的結果，國人壓倒性的認為，國際外交比兩岸關係重要，大概是50幾與20的比例。當台灣在國際上毫無著力點的時候，會希望兩岸緩和一點，現在外交有空間的時候，當然會想聯合一些對專制中國很有意見的國家，對台灣的外交是有幫助的，也可以抵擋一下來自中國的壓力。民調結果出來，顯然所有的民眾都感受到了，台灣外交處境大不相同。

林獨水也提到美國抓捕委內瑞拉總統一事。他表示，美國高層公務員團隊、政務官團隊，是全世界最有經驗的帝國官僚。這一次的抓捕行動，很多人都判斷錯了。那麼寬的一個加勒比海，美國軍機飛了過去，就把委國總統抓回美國了，也嚇壞了大家。當時在委內瑞拉事件緊張的時候，川普嗆說要教訓對方，台灣很多名嘴、政客、退將、國安專家等，一個一個都覺得不可能，都認為美國怎麼敢修理委內瑞拉，最後一個一個都自打耳光了。

林濁水表示，美國川普在2026年度報告中，除了中國、俄羅斯外，提到的國家就是台灣了，而且還提了8次之多。在國安報告中，川普提到台灣位居東北跟東南亞中間的樞紐地帶，還能控制南韓，是一個戰略要地。這也表示，川普的國家政策裏，台灣已是第一島鏈，美國要防守西半島亞太的一個最樞紐的位置。

林濁水覺得美國總統川普，根本不是一個了不起的戰略專家。對於房地產起家的川普，沒有一個大戰略佈局。舉例來說，當中美貿易戰開始的時候，他推出了一個政策，就是要修理中芯。直到某天川普鬆口準備要開放了，而他的理由就是中國領導人習近平打電話求美國了，中國也答應要購買農產品。但是，農產品固然對美國輸出算是重要的，但是比現在中美的經濟大戰，重點根本不是農產品，晶片才是重點。結果川普用不重要的農產品換晶片，這就是不行嘛。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團

