中午來開匯／民選公職須「單一效忠」 邱垂正強調非針對陸配

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

陸委會主委邱垂正今（4）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，針對立委李貞秀適用《國籍法》相關問題、陸配參選公職是否須放棄中國大陸國籍，以及「單一效忠」原則等作出說明。

針對李貞秀適用《國籍法》的狀況，邱垂正表示，外界關注其是否符合資格，陸委會負責的是《兩岸人民關係條例》第21條。條文規定在台灣住滿10年、定居滿10年，即可作為公職候選人，得登記為公職候選人，或報考國家考試，賦予其參政權。

不過針對登記參選與任職，《兩岸人民關係條例》並無特殊規定，仍須回歸《選罷法》與《國籍法》。邱垂正指出，為了要公平，《國籍法》第20條的核心精神，即只要擔任公職人員，包括公務員、民選公職人員，都要對中華民國「單一效忠」，不得有雙重國籍，這是對所有中華民國國民一視同仁的要求。

邱垂正說明制度背景時，舉例世界上有許多國家的國籍難以放棄，不僅是中國大陸，例如墨西哥、阿根廷、宏都拉斯、烏拉圭、厄瓜多、玻利維亞、沙烏地阿拉伯、阿富汗等，大概有10個左右。他說，依《國籍法》規定，即便歸化為中華民國國民，若無法放棄原國籍，仍可能無法擔任公職，因此並不是針對陸配或中國大陸人士特殊的限制。針對有輿論認為應給陸配特殊待遇，邱垂正回應，若給予特殊待遇，對其他新住民即不公平。

談及陸配放棄中國國籍的困難時，邱垂正強調，現在陸配朋友到大陸去放棄國籍有困難，是中華人民共和國政府所造成的困難，不是中華民國政府，干擾放棄國籍的是對岸的政府，不是我國政府。

邱垂正指出，依《國籍法》規定，任職前須提出放棄國籍申請及證明；若正在等待取得證明，尚有一年緩衝期，至少還有一年的時間，可在一年內補交放棄國籍證明。

對於應考試服公職情形，邱垂正說明，《公務人員任用法》第28條第2項亦規定須放棄中國大陸國籍，但設有但書條款：若當事人已努力放棄仍無法完成，提出相關事證後，主管機關得審認無法歸責於當事人，可安排「非機敏性」工作。然而，《國籍法》並無相同除外條款，民選公職仍須符合單一效忠要求。

邱垂正表示，《國籍法》由內政部主管，對內政部的解釋與審認，陸委會尊重其權限。至於李貞秀申請放棄國籍資料是否足夠、是否符合要件，應由內政部及立法院認定，最終以主管機關與立法院審認結果為準。

主持人提問，若中國國籍根本難以放棄，為何仍輔導當事人走程序？邱垂正回應，除單一效忠原則外，更涉及對當事人的保護。他指出，中國大陸《憲法》、《國家安全法》、《國家情報法》、《反間諜法》、《反分裂國家法》等，對擁有其國籍者「課有義務」。若未完成放棄程序，可能產生法律風險，因此「我們從保護當事人的角度，也要勸當事人一定要去放棄中華人民共和國國籍」。

邱垂正進一步表示，若未主張放棄，恐被認定違法而遭對岸制裁，相關提醒是「在保障當事人」，除公平性與單一效忠原則外，「也是為了保護陸配權益本身」。

至於若民選公職未完成放棄中國國籍程序，後續如何處理？邱垂正說明，將由內政部認定與裁處，若第一階段審認可行，尚有一年時間等待放棄國籍證明；若屆時仍無法取得證明，致未達單一效忠精神，則可能無法認定符合公職人員資格。

最後，邱垂正強調，就職前有一道前提，主管機關有義務告知立法院及立委本人條文規定；任職前應提出放棄國籍申請，中國政府是否核發證明時間難以確定，因此給予一年緩衝期；若仍無法完成，將由主管機關依《國籍法》再行裁處。

