中午來開匯／海龍蛙兵「一年四季紅短褲」 江啟臣笑稱幫國軍省錢

立法院副院長江啟臣今（29）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。節目一開場，黃光芹稱讚身材維持得很好的江啟臣，她今天專訪有6塊肌的男人，江啟臣也幽默回應是「麥當勞」雞塊。

話題先從造型與配件聊起，黃光芹說，江啟臣「大冬天但穿得很輕薄」，並提到江現在都戴一個國旗徽章。他回應，這個國旗是他擔任國民黨黨主席的時候設計的國旗標誌，然後有人把它做成徽章，所以他就拿來戴，一直戴到現在。

另外也談到政黨小物，「韓國瑜做紀念酒」與其他政黨逢年過節會抽小物，民眾黨會戴各式各樣的徽章。江啟臣說，其實現在政黨都需要一些別出心裁的創意，而且小物要能夠吸引人，又實用、又有代表性。

聊到新北市議員陳明義時，江啟臣說，陳明義也是海龍蛙兵，是海龍教官，但他沒有被陳教到。他補充「我們很省錢，我們的服裝就是天然材質」。談到當兵時期的照片與裝備，他說，一年四季都是一件紅短褲，幫國軍省了多少錢，而且紅短褲還只有兩件可以換。

話題接著轉到1995、1996台海危機與外島戰備。江啟臣說，自己1996年退伍，「很幸運」當兵到海龍蛙兵，又「幸運」遇到台海危機，差點退不了伍，那時候外島很危險的，外島是二級戰備，24小時背槍、全副武裝，連睡覺時槍都放在旁邊，有時候半夜要出海，因為是海上部隊，當大陸漁船包圍，就要去驅離，半夜出海，而且不分春夏秋冬，冬天真的是冷到不行；一個艇都差不多4到6個人，大概4個人為主，要看狀況隨時要待命。

江啟臣也提到「那時候有本書1995年潤8月」，真的從那時候對岸開始試射導彈，一直到隔年的總統大選選完，時任總統李登輝說：「那是空包彈。」但實際上在外島掌握到的情報是他們要拿外島，拿金門或者拿馬祖，也的確廈門的砲彈是對準金門的，所以2級戰備就是隨時要打仗，只要命令一下就開打，他差點無法退伍。

被問「那什麼心情」，江啟臣說，當年他6月底要退伍，而且已拿到美國研究所入學許可。他補充，那時在海邊寫入學申請，當時還沒有email。被主持人問那時候有沒有寫情書，江啟臣回：「早就已經沒有什麼情書，派到外島去了還能怎麼樣？」

會擔心這樣就打起來了，江啟臣回應，誰不擔心？部隊都已經叫你要寫家書了，特種部隊一支要突擊大陸、一支要保衛司令官，太武山裡面備好了所有的糧食。他說，外島「枕戈待旦」。

當年美國還派了兩艘，尼米茲跟獨立號經過台灣海峽。江啟臣說，就是第七艦隊，但是在前線還是很緊張，到4月份才慢慢緩了下來，然後才開始放假，先前大概有8個月沒有放回台假，都是在島內放2小時、4小時的假。

江啟臣說明金門兵力變化，那時候的金門跟現在差很多，當時金門本島還有3萬多個兵，現在大概剩下3千不到，「總之改變我人生觀蠻大的。」

江啟臣也提到自己「不會游泳」入部隊的衝擊，他坦言自己真的不會游泳，去的時候真的快哭出來了，然而輔導長跟他講說「你不用擔心，我們免費教你學會游泳，你看多好對不對，伙食又好。」當時的確特種部隊伙食很好。

談到訓練內容，江啟臣說，那時候被直接「拔階」入列到集訓隊三個月，包括游泳、所有的戰技都要會。他說最辛苦的是「游泳，因為太冷，但人的潛力真的是很可怕，被激出來了。」

江啟臣繼續說明，游的是蛙式，因為是武裝游泳，所以海上測驗是5千公尺，跑步是1萬公尺，所以號稱每個月「月入數十萬」，5千長游，然後每一次的路跑都是1萬公尺，有時候早上1萬，下午再1萬。

專訪話題延伸到人生軌跡，江啟臣說，大家從外表看得覺得他一帆風順，其實沒有，他沒有考上預官，然後大學聯考也失利，本來不是念外交系的。

江啟臣回顧，自己高中念台中一中，他是第一名畢業，大家都預料他會考上台大，但卻沒有考上；到不是自己理想中的志願，政大就讀，後來又轉到外交系，突然一時之間找到了自己的未來空間，反而因為這樣路越走越廣。

江啟臣進一步談到，軍旅抽籤與海龍蛙兵經歷，他說預官沒考上，當兵就當士官，要抽籤時，沒想到怎麼抽到「金馬獎」，來接他的是吉普車，上面有海龍蛙兵的蛙牌，就是水鬼，水鬼要幹嘛，以前就是去摸哨的；這支部隊轉型為兩棲偵查部隊的時候，就要求很高，不能刺青，不能有前科，家世背景都要很好，因為常常陪在高階長官的身邊，因為高階長官的離島視察都是海龍在旁。

談到與長官後續緣分，江啟臣說，很有趣，他人生就是這樣緣份，長官知道他要去美國留學，特別找他去，長官也正在念博士班，所以鼓勵他，結果後來當立委時，長官在退撫會，還來接受他的質詢。

江啟臣也提到連長與海巡備詢等經歷，並說「這些老長官，後來我們都混在一起」，還提到地方組織與救生社團募款、器材支援等緣分，「我都幫他們，大家有革命感情」。

針對國民黨立委謝龍介過去服役背景，是否屬於兩棲作戰部隊，江啟臣說明，謝龍介並非屬於其所提及的兩棲作戰單位，並進一步釐清軍種與兵種之間的差異。

江啟臣表示，過去我國軍隊體系中有所謂陸、海、空以及海軍陸戰隊，這些屬於軍種的區分，而他本人所屬的部隊則是陸軍體系，來自陸軍官校的特種部隊。他指出，海軍陸戰隊本身屬於一般兵種，但其下設有特種部隊，例如兩棲營，而該單位的任務性質，與陸軍體系中的兩棲作戰部隊在功能上相當類似。

江啟臣說明，像前總統馬英九或立委謝龍介，皆屬於海軍陸戰隊這一兵種，其任務可能較偏向運輸、後勤或其他支援性質的工作；而他本人所擔任的，則是專責兩棲作戰任務的作戰部隊，兩者在編制與任務屬性上仍有所不同。

