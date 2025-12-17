中午來開匯／為財劃法怒轟卓榮泰蠻橫 劉和然：賴清德自己要尊重總統職位 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

《財劃法》因行政院長卓榮泰宣布不副署，引發外界討論。新北市長劉和然今（17）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》表示，一個政黨若把政黨利益放國家利益之上，就是在耍無賴，更點名卓榮泰是沒有任何民選基礎的行政院長，竟敢否定有民意基礎的立委決議。

「我懷疑行政院長的能力，國會沒有過半就無法執行。」劉和然表示，卓榮泰說是為歷史留下憲政使命，但作為公僕，是人民賦予之權利，不是幫自我寫定位，且行政院長是由總統提名，不需立法院同意，等於沒有選票基礎。他認為，現任113位立委，無論區域或不分區，都是政黨票分出來或選出來，卓一人竟能否定所有立委，民進黨立委也沒有抗議，直言「我沒看過那麼蠻橫的行政院長」。

劉和然說明，行政院不副署、又全面刪除一般性補助款情況下，新北市短少30幾億，這些錢多用在營養午餐、弱勢、長者、地方基礎建設補助上；至於計畫性補助款，根本不知道給其他縣市多少。他並喊話總統賴清德「是40%總統」，雖然是少數總統，人民還是會給予尊重，但賴清德自己也要尊重「總統」這個職位，為國人謀福利。

針對《財劃法》，劉和然點名立委蘇巧慧，質疑蘇過去8年擁有天時（父親蘇貞昌是行政院長）、地利（立委職務）、人和（民進黨完全執政）的機會，卻不推動修法，現在還反指在野黨癱瘓議事，痛批其是根本是「黨意」高於新北市民的利益。他認為，蘇巧慧身為立委這8年時間根本是怠惰了，即便稱為新北市爭取補助，但實際還要看黨的臉色，「這樣不好」。

另外，劉和然也分享深澳燃煤電廠歷程，他說明，2025全球公布一項決議，即燃煤電廠退出發電行列，以免溫室氣體排放太高，甚至有PM2.5，但深澳電廠推出時，剛好在2025，對於國家形象與價值簡直諷刺；他當時身為新北市環保局長，環保署環評大會主席由環保署副署長詹順貴擔任，要環委在不記名投票中，「修正通過」和「重做環評」中二擇一，最後8：8平手，他原建議環團出身的詹順貴延後討論或再度審查，沒想到詹卻投下「通過」，他還原現場，「當時有學生激動哭著說『副署長騙我』」。

劉和然感嘆，他從未想要反對國家用電發展，但台灣應順應國際發展，怎麼走回頭路？他感謝新北市長侯友宜的支持，讓他能照既定方式，最終在新北市府努力7個月後，深澳電廠沒有蓋成。他認為，侯友宜從警界抓槍擊要犯，到身為地方首長，都是保護市民，更轉述侯當時鼓勵的話「不要擔心選票問題，這是價值問題」。

