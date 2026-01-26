中午來開匯／營養午餐免費與柯文哲不同調？ 邱臣遠從更高角度看籲：中央應將營養午餐成為國策 179

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

新竹市副市長邱臣遠今（26）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。新竹市長高虹安日前宣布自今年8月起，正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由新竹市府負擔學生午餐費用，每年補助超過新台幣6.1億經費；對此，邱臣遠認為，營養午餐須從高層次來看，若將來直接從中央預算一起分配統籌、成為國策，且相對國防特別預算1.25兆來看，「並不是很大的錢」。

台北市、基隆市、台中市、高雄市接連宣布國中小營養午餐全面免費，而台北市長蔣萬安在推動營養午餐免費、生生喝鮮奶等政策時，民眾黨前主席柯文哲卻質疑是「騙選票」。對此，邱臣遠表示，許多政策都未從人口結構考慮、縣市各做各的，如此一來恐流為浪費公帑；他認為，柯文哲是從市長的角度來評論，而營養午餐必須拉高層次來看，將來統一可由中央預算一起處理及規劃、成為國策，他並以國防特別預算1.25兆為例，「與其他預算相比，營養午餐並不是很大的錢」。

而為了因應美國關稅政策帶來的衝擊、振興內需市場，新竹市政府編列115年預算，發放給每位市民5000元現金。邱臣遠指出，政策一開始目的是為了要照顧受創產業，但現在進一步讓經濟果實回到庶民經濟上，消費金可以搭配許多活動，例如市場消費券、結合商圈優惠。他強調，就如同立法院長韓國瑜講的「莫忘世上苦人多」，新竹並非所有市民都是科技新貴，一切都要站在照顧基層角度來看事情。

此外，針對民眾黨2026年選舉規劃，邱臣遠直言，黨內正積極尋求好人才，希望更多人參選鄉鎮市長，並共同經營黨的形象，「民眾黨過去總被認為是『網路黨』、『台北黨』」。他強調，除了藍綠以外的基層民代參選人，民眾黨亦是縣市民的好選擇。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

