中午來開匯／營養午餐免費與柯文哲不同調？ 邱臣遠從更高角度看籲：中央應將營養午餐成為國策
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導
新竹市副市長邱臣遠今（26）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。新竹市長高虹安日前宣布自今年8月起，正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由新竹市府負擔學生午餐費用，每年補助超過新台幣6.1億經費；對此，邱臣遠認為，營養午餐須從高層次來看，若將來直接從中央預算一起分配統籌、成為國策，且相對國防特別預算1.25兆來看，「並不是很大的錢」。
台北市、基隆市、台中市、高雄市接連宣布國中小營養午餐全面免費，而台北市長蔣萬安在推動營養午餐免費、生生喝鮮奶等政策時，民眾黨前主席柯文哲卻質疑是「騙選票」。對此，邱臣遠表示，許多政策都未從人口結構考慮、縣市各做各的，如此一來恐流為浪費公帑；他認為，柯文哲是從市長的角度來評論，而營養午餐必須拉高層次來看，將來統一可由中央預算一起處理及規劃、成為國策，他並以國防特別預算1.25兆為例，「與其他預算相比，營養午餐並不是很大的錢」。
而為了因應美國關稅政策帶來的衝擊、振興內需市場，新竹市政府編列115年預算，發放給每位市民5000元現金。邱臣遠指出，政策一開始目的是為了要照顧受創產業，但現在進一步讓經濟果實回到庶民經濟上，消費金可以搭配許多活動，例如市場消費券、結合商圈優惠。他強調，就如同立法院長韓國瑜講的「莫忘世上苦人多」，新竹並非所有市民都是科技新貴，一切都要站在照顧基層角度來看事情。
此外，針對民眾黨2026年選舉規劃，邱臣遠直言，黨內正積極尋求好人才，希望更多人參選鄉鎮市長，並共同經營黨的形象，「民眾黨過去總被認為是『網路黨』、『台北黨』」。他強調，除了藍綠以外的基層民代參選人，民眾黨亦是縣市民的好選擇。
照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
「扶龍王」王世堅盛讚賈永婕適參選台北市長 評「知錯能改、修正也快」
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
王鴻薇踢爆經濟部轄下基金會淪綠營「敗選退輔會」 名單赫見創意私房高級會員
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導長期肩負協助中小企業發展任務的財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會，近日卻被指控長期成為民進黨酬庸單位，內部人士酬庸...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3則留言
六十載長河 五毛錢善行天下
其中一位退休校長 有蒐集錢幣的嗜好 他捐出兩千多枚珍貴的五毛錢 與全球慈濟人結緣 而吊飾最下方的兩顆想師豆 在設計上 也別有巧思 不但要經過機器鑽孔 連鑽孔留下來的碎屑 也有大用途60年來竹筒歲...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒流中有愛！快樂天堂千人圍爐暖心 陪3000弱勢慶團圓
寒流來襲，但愛心不缺席。快樂天堂基金會今（25日）晚間在彰化縣社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐．千人饗宴」公益活動，席開300桌，免費招待來自彰化各鄉鎮約3000名低收入戶、獨居長者、街友及邊緣戶等弱勢民眾，一同圍爐享用豐盛辦桌年菜，提前感受團圓的年節氛圍。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
立院會期倒數 政院盼擱置爭議法案先審總預算
（中央社記者高華謙台北25日電）立法院本會期僅剩5個工作天，行政院發言人李慧芝今天呼籲立院，能擱置具爭議性的政治法案，並以民生福利、國家社稷為優先，及早將中央政府總預算付委審查，行政院長卓榮泰也能在立院向國人完整報告，並與立委充分說明。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
泰國台灣會館主席張玲琴連任 迎建館80週年
（中央社記者李宗憲曼谷25日專電）泰國台灣會館昨晚舉行第48、49屆主席暨監事長交接典禮，台僑領袖和政界代表齊聚。現任主席張玲琴獲得連任，將續掌第49屆會務。她表示，未來將持續推動活化會館，吸引年輕台僑，並將迎接建館80週年視為會館重要里程碑。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
萬華民宅暗藏象棋賭場
記者孫曜樟∕台北報導 台北市警局萬華分局二十四日晚間破獲一處藏身民宅的…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
為討25萬設局擄人 5嫌拒檢.撞停車場仍遭逮 主嫌逃逸
高雄鳳山瑞興路一處停車場，昨天深夜發生離譜擄人案件，警方獲報到場，嫌犯鳥獸散，還加速撞毀收費亭，最後有一車在200公尺外自撞落網，車頂還掛著鐵皮，事後警方經了解，是25萬元債務糾紛引起的，目前共犯落網...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
立院會期倒數！籲藍白勿處理爭議法案 行政院：總預算與國防應優先
立法院本會期只剩下5個工作天，行政院發言人李慧芝前天（24日）呼籲在野黨，希望暫時不要處理爭議性高的政治法案，應優先把民生福利與國家整體利益擺在前面，盡快將中央政府總預上報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
高邑雲天宮啟動徒步揹轎行腳計畫 19天470公里串聯58宮廟
[Newtalk新聞] 「肩上揹的是信仰，腳下踩的是使命！」高雄市鳥松區玄鷲山高邑雲天宮今(25)日宣布啟動《謝恩行百里・建廟祐萬民》徒步揹轎行腳計畫，信徒同時也是副爐主傅俊雲深受關聖帝君恩澤庇佑，感念帝君多年護佑，立下大願徒步揹神尊金身，從南向北至宜蘭道教總廟三清宮進香謝恩，將以19天470公里串聯全台58間宮廟，期以行願報恩並為台灣祈福。 雲天宮表示，傅俊雲不僅以虔誠實踐信仰，也希望透過行腳讓更多人認識關聖帝君的威靈與慈悲，並支持雲天宮正在進行的建廟大業。「他背起的不只是轎，是信念；走的不只是一段路，是對帝君的感恩與使命。」雲天宮強調。 這次行腳將逐步拜訪58間宮廟，祈求國泰民安、風調雨順、家戶安康，並為信眾祈福消災，路線擬定及行程規劃均依高邑雲天宮關聖帝君擲筊得聖杯後辦理，帝君也指示徒步進香過程一切從簡謙卑感恩，不鋪張浪費、不擾民張揚。雲天宮指出，《謝恩行百里・建廟祐萬民》的主題象徵願力凝聚，期盼讓信仰能量沿著行腳路線擴散全台。 雲天宮目前正積極興建關聖帝君大廟，期望打造一座能造福社會、弘揚道義精神的聖殿。藉由此次行腳，宮方希望讓更多民眾了解建廟理念與進度，並邀請社會大眾共同護持新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA》對老東家沒輸過！東契奇飆33分率湖人擊退獨行俠
湖人今天作客獨行俠，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）飆出全場最高33分、11助攻，助隊在末節逆轉，最終以116：110斬斷獨行俠4連勝，東契奇則拿下對上老東家獨行俠的4連勝。東契奇重回老東家主場，開局狀態不俗，打了11分鐘一人包辦12分，加上獨行俠在首節失誤較多，湖人首節打完取得37：2自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
山區詭異白骨！同警發現「羽絨外套」 揭失蹤懸案
山區詭異白骨！同警發現「羽絨外套」 揭失蹤懸案EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曝民眾黨不急藍白合！陳敏鳳：會把國民黨玩到死
前民眾黨主席柯文哲近期頻頻開嗆國民黨，不僅稱台北市長蔣萬安的免費營養午餐政策是民粹、騙選票，還要藍營別太高估自身實力，相關言論讓藍營基層不滿。媒體人陳敏鳳分析2026選舉，她說，民眾黨對於藍白合根本不急，且會把國民黨玩到死。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
轟民進黨用司法打壓在野 陳佩琪談「柯文哲本人沒那麼恨綠營」：那是他自己
民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨（24）日在臉書發文，表示「再寫下去又會想到先生的官司、又想XX」，引起支持者擔憂。對此，陳佩琪今（25）日表示，她是想說如果繼續再寫下去，就會想到一些官司，最近看到很多調查局對北檢的回函，明明說木可跟政治獻金都沒有違法疑慮，但北檢還是這樣起訴，如果繼續想到這些司法文件，「其實XX是我要『發飆』」。更多風傳媒新聞：曝柯文哲「不......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 20則留言
與神同行 玄鷲山雲天宮《謝恩行百里・建廟祐萬民》背轎行腳 信眾巧遇神尊虔誠參拜
副爐主傅俊雲(背神轎者)發大願背關聖帝君神轎徒步背轎行腳計畫，出發前誦經讀疏文稟告行蹤、香火儀式。(玄鷲山雲天宮提供)臺灣時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
柯文哲拋代孕換軍購惹議！王世堅喊話：還有很多法律綠白可合作
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民眾黨前主席柯文哲昨（25）日透露，曾和民進黨立院黨團總召柯建銘商量有談過，只要「代理孕母」納入《人工生殖法》修法通過，換取總預算與軍購通過，但遭民進黨團拒絕，消息一出受到各界關注。對此，王世堅今（26）日受訪則喊話，其實不只有《人工生殖法》，還有很多部法律綠白可以合作。《人工生殖法》納入代理孕母社會歧異 王世堅：還是要經過社會參與討論針對柯文哲提代孕換軍購一事，王世堅今日受訪表示，其實好多委員對於《人工生殖法》都認為要通過修正，但是裡面牽涉對道德的碰觸，而社會則有不同的看法，王世堅說，很可惜這部法律在推動的過程中，都一直沒讓社會討論，一直到這部法在立法院已經迫在眉梢、希望趕快過的時候，這次不一樣的聲音一次湧現出來，還是需要經過一些討論，包括讓社會參與討論，因為牽涉人權等很多問題。同時他解釋，並不是說這部法有怎麼樣不好，而是站在時代進步應該與時俱進，經過大家深思熟慮《人工生殖法》通過，這是對現在和未來社會非常重要的一環。拋出綠白合作 王世堅舉2例喊話柯文哲對於柯文哲的說法，王世堅認為，其實不只有《人工生殖法》，還有很多部法律綠白可以合作，之前就和白委黃珊珊討論過好幾項，兩人皆提出針對融資租賃公司的管理法，而且都認為這項可以合作。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）王世堅更舉例，比方《財政收支劃分法》一直認為黃珊珊版本非常好，而且綠白合作會優於現在讓國民黨主導、立委黃國昌一味跟隨的再修版，而再修版會過度讓中央財源完全被剝奪，實質上對地方的挹注也不大，因為按照再修版規定，各縣市分配還是有不公平的地方。「其實類似要合作的法案很多，我不懂為什麼柯文哲特別指定《人工生殖法》？」，王世堅指出，因為《人工生殖法》現在遇到重要的幾個關鍵點有道德上的討論，也需要社會的同意，社會現在還是有相當一部分民眾也認為，好幾個部分要好好商量，有的人甚至堅決反對。盼議案討論共同合作 王世堅：不要讓白色跟著藍色瞎跑他也呼籲柯文哲，其實可以在很多議案上討論合作，也相信由柯文哲主導，確實在這部分綠白可以合作，而且有很多發揮的空間，更希望柯文哲回到理性討論政策一起合作，不要讓白色一路跟著藍色瞎跑、瞎走。最後，王世堅喊話，藍白合不可否認合作至今有點瞎，一切好像就是國民黨立院黨團總召傅崐萁一人指揮白色，這也不是柯文哲成立民眾黨的原意，「先前這一年半大家看到白色8位都是傅崐萁的側翼，不分黑白是非喊一句該投什麼就投什麼，這非常不好，沒有經過深思熟慮的投票都對社會不公平」。原文出處：快新聞／柯文哲拋代孕換軍購惹議！王世堅喊話：還有很多法律綠白可合作 更多民視新聞報導中共軍委副主席落馬「加速武力犯台？」 顧立雄：不足以推斷高嘉瑜吃醋！喊「只愛妃不吃瑜」 王世堅：純粹博君一笑力推霍諾德台北101登頂！賈永婕被喊參選台北市長 王世堅表態了民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
商品標示績效考核 金門榮獲經濟部評核「優等」
【記者 洪美滿／金門 報導】商品標示是保障消費者權益的重要依據，亦是企業經營者建立信譽的核心，金門縣榮獲經濟部台灣好報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
唐西奇率湖人挫獨行俠 史上最年輕砍下1500顆三分球
（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）今天重返達拉斯砍下全場最高33分，率隊以116比110擊敗老東家獨行俠，成為NBA歷史上達成例行賽1500記三分球最年輕球員。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《超級瑪利歐銀河電影版》耀西來了！新預告曝光，台灣4/1同步上映
任天堂《超級瑪利歐銀河電影版》昨（25）晚釋出最新預告，大家熟悉的角色「耀西」在這集將正式登場，於 4 月 1 日中英文版同步全球上映。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
達人私房股2／股價跟著營收跑 億元達人雷浩斯抱緊的AI獲利翻倍股曝光
在AI浪潮推動下，台股2025年漲幅超過25%，已是連續第3年大漲逾兩成，如今投資人難免擔心漲多後將面臨修正風險。不過，在整體經濟仍具韌性、美國進入降息循環、美股維持強勢等多重利多支撐下，專家表示對於今年表現仍可抱持「審慎樂觀」的態度。投資達人雷浩斯緊抱核心持股緯穎，途中遇重挫仍加碼；此外，他看好記憶體超級循環週期，特別是工業記憶體後市。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
美進駐聯合火力協調中心？ 顧立雄：深化各領域合作
台北市 / 綜合報導 台灣向美方採購包括海馬士多管火箭系統等軍事武器，為了整合各軍種武裝火力，國防部整建成立最高層級的「聯合火力協調中心」，甚至傳出有美方人員進駐，而且早已進行多次的協調作業。對此，國防部長顧立雄表示，指揮機制都存在，而台美軍事交流本來就有制度化的機制進行交流。巨大聲響劃破天際海馬士精準火箭彈，展現遠程精準打擊能力，但像海馬士沒有雷達，是透過接受命令，與敵所在動態情資座標來發起攻擊，頗需美軍遠程偵察機軍用衛星，所獲取的敵軍即時動態來發揚「不對稱戰力」。而為了整合，包括海馬士等各軍種武裝火力，國防部整建成立，最高層級的「聯合火力協調中心」，國防部長顧立雄說：「有關台美的軍事交流，我們本來就有一些制度化的機制，至於詳細的細節不方便透露，我要再次說明，沒有什麼『監軍』這種說法。」不願多談細節，除了海馬士之外，據了解國防部在大直營區內，成立的「聯合火力協調中心」，已經有大批美國人員進駐，而且台美雙方早已進行過多次聯合幕僚作業，因為向美軍採購的軍事武器，包括特種飛彈的雄二Ｅ與雄隼增程型，以及從未曝光的雲峰高空高速巡弋飛彈，加上接裝中的，海馬士多管火系統M57陸軍戰術飛彈，和近期有機會陸續接裝的，岸置魚叉飛彈系統射程達七百到一千公里，未來都可以靠聯合火力協調中心，協調各軍種的火力布署。國防院戰略資源所長蘇紫雲說：「就是給各個火力單元，包括各種海馬士砲兵飛彈，或者是國造的反制飛彈，這些特種武器，以及反艦飛彈，進行最有效的火力分配，第二是接收友盟軍隊的這種資訊。」從防空、反艦、對地飛彈，台灣將自己武裝成刺蝟的同時，能否確實獲得對岸目標動態的情資管道，成為防衛關鍵。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言