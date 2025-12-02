中午來開匯／王世堅喊話國人「非統」要集結成最大公約數 再提國安局、調查局應增補人力 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

以一曲「沒出息」在兩岸爆紅的民進黨立委王世堅今（2）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，在歌曲爆紅之後，他發現有部分中國人也是渴望台灣的民主自由精神，甚至想要在某個程度參與國家政策監督，他認為挺好的。再者，針對賴清德總統提出未來8年將增加1.25兆軍事特別預算，王世堅直言，總統大方向是對的，且各國都在美國的建議與提醒下，大幅度增加軍事預算，強化軍事防衛，總統也一定願意到國會來對人民報告。

針對「沒出息」的質詢創作歌曲在對岸爆紅，王世堅指出，對於歌曲爆紅，風行中國好幾個月，他有對岸網友評論，覺得很正面，甚至是哪個政治人物做的不好，台灣人可以批評，有不少中國網友覺得很不可思議。此外，中國年輕人用他的質詢創作出的詞句，同時也意味著中國人透露出很羨慕台灣的議會政治，也覺得人民應該要在某個程度參與政策監督。

總統賴清德宣布預計未來8年內，將編列新台幣1.25兆的國防特別預算，提升國防自主。對此，王世堅認為，賴清德總統到國會來做國情報告，賴是一定會願意，他覺得樂觀，日前立法院開會重新討論邀請賴清德總統來立法院進行國情報告，等程序完備後，賴總統一定會來報告，且賴清德口才辨給，賴長期對台灣治國方針看法，尤其針對國防部分，有想法如何讓國防更完備，那既然總統提出1.25兆，就要有準備來對所有國人作報告，這是最基本的。

再者，王世堅直言，總統賴清德所提針對軍事特別預算1.25兆大方向是對的，全世界不只有台灣，包含歐盟、日本、韓國等，也都在美國建議提醒之下，大幅度提高國防預算。他說，這10年來世局變化大，這些相較窮兵黷武、集權的國家，都已經大規模整備軍武，也多次在俄烏戰爭透露出好戰的徵象。

「台灣人追求和平的第一步，就是要做好戰爭的準備。」王世堅也說，台灣人是愛好和平的國家，這4百年來看盡了這些滄桑，當做好戰爭的準備，士農工商可以過好和平生活，也告訴敵人不要欺人太甚，若是局勢逼得一定要動手，台灣不可能輕易認輸投降；除此之外，做好準備，也不用「草螟仔弄雞公」，如果中共拋出善意，停下軍演，不要軍艦環台，誠如他所述，兩岸經濟文化可以交流。

王世堅提及，在華人文化的部分，華人文化維持台灣是最棒的，光是飲食文化台灣保存的最棒，甚者，北京烤鴨也是台灣的最好吃，推廣到各國的台式美食更是全國聞名，所以這是台灣自傲的地方；即便在文字方面，人類最漂亮的繁體字，台灣維持得很好，所以這部分，他認為不必與中國區隔。

「所以說不用在言語上跟中國『草螟仔弄雞公』。」王世堅直言，中國的定義太大了，文化的中國、歷史的中國、地緣上的中國，這些歷史、文化、血緣、宗教，台灣不否認與中國有相通的關係，但政治關係上絕對不是中國人，台灣只要在政治上與之區隔。他說，如果台灣連血緣、文化、宗教都切割的話，那就很容易引起中共炒作民族主義，並指台灣人背宗忘祖，所以台灣只有在政治上與中國切割清楚，若如此，中國還在政治上侵權踏戶，那台灣正當性就有了，相信其他國家也會同情支持台灣，就不必與中國在言語上相爭。

王世堅強調，他要跟國人同胞說，要集結成最大公約數，不管是台獨、華獨或是維持現狀派，台灣2千3百萬人只要「非統」的就要聯合在一起，聯合在一起把規矩訂出來；例如，高科技產業不要到中國投資；三不原則不要踩，把規矩講清楚進行城市、文化交流，就不必抹紅，大家照規則走。

此外，王世堅也指出，國家要增加調查局、國安局的人力資源，因為他們在兩岸關係下必須強力蒐證，不管是中配、間諜竊取資料等一定要有情治單位監控，由情治單位提出「證據」來辦理，台灣與中國距離很近，但又要對峙，又希望能和平交流，所以調查局國安單位要強起來，要增加配置，過去有人力不足的趨勢，要補足國安局的人力。

