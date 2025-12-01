中午來開匯／王義川自稱台灣國立委 吳宗憲嗆：你就是第一個叛國立委

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國民黨文傳會主委、立委吳宗憲，今（1）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，聚焦執政與在野攻防、憲政與兩岸法制定位，以及國防預算論辯等議題。

吳宗憲指出，民進黨一直在開新戰場，引誘國民黨與民眾黨跳進去，例如「是不是中國人」、「一國兩區」等議題，但是他提醒，那些爭論與對美關稅是否能解決、兩岸衝突是否降溫、年金改革等問題，皆無實質幫助。他強調，執政黨藉由圍毆在野、創造戰場，最後放任國政不顧，重點只在於政治操作。

談到法治面與高度政治爭議，吳宗憲表示，既然我國是一個法治國，凡涉高度政治爭議者，應回到中華民國憲法、憲法增修條文及《兩岸人民關係條例》等3個規範來討論。他提到，包含自稱「中國人或台灣人」，以及國民黨副主席蕭旭岑提出的「一國兩區」等說法，皆可依現行法制框架檢視。

吳宗憲說明，憲法增修條文第11條本就區分自由地區與大陸地區，《兩岸人民關係條例》第2條亦區分台灣地區與大陸地區，因此不必一直吵，應回到最根本處論述。他說，這種東西就是吵架而已，吵不出結果，對國家也沒有幫助，「但民進黨就是喜歡你來跟我吵」。

吳宗憲提及，「一國兩區」作為法律概念，前民進黨立委洪奇昌曾於2012年談過，前總統府秘書長林碧炤也提過，既然其在我國法制面屬於合法名詞，且相關規範在民進黨完全執政時期也存在，為何當時不修？若真認為憲法增修條文第11條與《兩岸條例》第2條「可惡、侵害國家、甚至叛國」，完全執政時何不提出修憲、修法？

「即便現階段民進黨未完全執政，立院仍有51席，也可提案修法、拿到檯面上討論。」吳宗憲直言，民進黨對於這些議題並非在論對錯，而是搶票、政治攻擊；若綠營認為不對，為何不修，為何不改國號、不改規範？選舉一到就拿來收集選票，呼籲民眾不要落入此議題裡面。

吳宗憲回顧，當年時任總統李登輝提出「兩國論」，民進黨當時嚇死了，根本沒人敢出來講話；民進黨若支持兩國論，應以修憲行動回應。他強調，面對各種攻防，人民要「靜下心來用自己的腦子思考」，不要看側翼言論，這些爭議對國家沒有幫助，卻帶給民進黨政治紅利。

針對立委王義川拋出的「台灣國立委」說法，吳宗憲說：「王義川說他是台灣國立委，那你其實就是第一個叛國的立委。」他更進一步抨擊，從頭到尾這個政黨就是爛，民進黨要廢考試院、監察院，執政之後發現這兩個好用，死都不要廢，都一定要讓他留著；民進黨在野推《財劃法》，執政之後，批修《財劃法》是跟解放軍配合？話都是民進黨在說。

吳宗憲提到，自己從20多歲擔任公務員以來，效忠的是中華民國與國家全體人民，而非任何政黨；凡對國家有利者就用力去推。他批評執政方，「整天與你玩中國人、台灣人、我是台灣國立委」，對國家沒有幫助；若聽到中華民國4字如此痛苦的人，鈔票上印中華民國也不要用。

另外，吳宗憲指出，個人粉專常遭無腦謾罵，邏輯不通。他引用近期「1兆2500億」國防特別預算攻防，指出民進黨以「買保險」等論述反擊「挑釁、引戰」等質疑，但民進黨把保險概念與「家裡裝門」類比，是邏輯錯亂，因為保險是以發生機率計算、以全體風險分攤的社會互助機制，不能類比。他進一步質疑資源占比，「你會把你資產的1/3拿去裝個鐵門嗎？」點名國防支出占比過高的問題，痛批部分說法看似有道理、實則不堪一擊。

吳宗憲表示，民進黨裡面出了非常多人，會用一些邏輯上很奇怪的例子，但是聽起來好像有道理的方式，來誤導國人，但其實那些邏輯，都是不堪一擊的。

