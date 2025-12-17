中午來開匯／用倒閣解套憲政僵局？ 劉和然直言「不可能」：2026一定要教訓民進黨 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

《財政收支劃分法》修法爭議持續延燒，行政院長卓榮泰宣示不副署，綠營甚至點名倒閣作為可能解方；對此，新北市副市長劉和然今（17）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，劉直言，既然裝睡的人叫不醒，那就把他們打醒，現在的閣揆任命是不需要立法院同意，在野怎麼可能會去附和倒閣，萬一下一個院長又是卓榮泰怎麼辦？呼籲選民2026一定要教訓民進黨。

卓榮泰稱財劃法衝擊救災 劉和然諷「要說行話」：不要玩數字、搞情勒

卓榮泰稱立法院通過的《財劃法》修法版本，導致中央財政被削減，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，除了影響救災效率，恐怕連經費都有困難。

劉和然表示，白話解讀卓榮泰的意思就是，中央編列救災預算，但因為立法院沒有審，所以中央就不執行，未來如果地方要申請中央補助，「我中央就沒有錢，你地方要自己來」。他說，對懂預算的人來說，都知道沒有像卓榮泰講的那樣，「我很想對卓榮泰院長說：『行家要說行話。』」

劉和然舉例，以地方縣市政府來講，今年114年審查明年115年的預算編列，如果在法定的期限內沒有通過，《預算法》有規定，地方政府可以用去年的編列標準先行動支執行；但如果是去年沒做的，今年才編列的就不可以動支，也就是若有新興計畫，地方政府施政馬上就會受到影響。

劉和然提到，中央會想盡辦法說「因為預算被杯葛，所以我不能補助的地方」，用「情勒」的方式讓地方縣市政府受影響。他舉例，第一次的一般性補助款，新北市就少了30多億元，後來解套就是提追加減預算，中央並沒有自己回去改變，反而是要立法院再辦追加減預算，中央才再把錢編進來，等於當時立法院的修法就變成沒有刪除，所以中央一直在玩數字、文字遊戲。

劉和然表示，因為中央變相砍地方預算，導致地方跳腳，中央也知道那些預算都是要照顧弱勢，所以不能刪，立法院才再追加補預算。他諷刺，「中央真的很會玩，我現在也一直搜集卓榮泰院長說的話，才知道他又在騙人民什麼」。

劉和然認為，人有核心價值，不管是中央還是地方都有硬體建設，以及要有文化底蘊，可是很重要的是，政府應該要照顧人民生活，何況社會有很多是弱勢需要照顧，結果當時中央還拿這些弱勢來開刀。他說，中央知道做了這件事情，立委就會心軟，所以最後追加減預算過了，補回來了，「可是用這種策略，真的讓人很難過」。

談新北市長選戰 劉和然比喻馬拉松：節奏到就往前衝

不過，卓榮泰已宣示不副署，憲政僵局恐將持續影響到2026的地方選情。劉和然直言，「裝睡的人叫不醒，那就把他們打醒！」現在的閣揆任命是不需要立法院同意，在野怎麼可能會去附和倒閣，萬一下一個院長又是卓榮泰，那是不是只能一直倒閣？

「2026一定要教訓民進黨。」劉和然表示，如果台灣有一個蠻悍的執政黨，本來應該是要當家不鬧事，結果現在他們當家鬧事，竟然鬧到還覺得他們鬧事已經很正常，讓人覺得很可笑。他強調，一定要讓民進黨2026敗選，如果沒有敗選、平盤或甚至只是小輸，執政黨一樣不會有感覺，否則結構改不了，人民無法直接去罷免總統來表達聲音，所以最好的方式就是在每一次選舉用選票去告訴總統賴清德。

至於談到2026新北市長的民調，劉和然目前仍緊追在後，他表示，自己很喜歡跑中長距離的馬拉松，認為選舉就像馬拉松，每個人體質、狀態都不同，節奏與配數也不一樣，不管是山坡型還是平地型，「我知道我很努力的衝，既然報名了比賽，就會尊重比賽規範」。

「黨的機制一定要先出來。」劉和然說，現階段可以看到黨中央在分析22個縣市，黨主席鄭麗文近期也勤於拜訪地方縣市，國民黨的新黨員在北中南各地也都已經在做入黨的研習與授課，可以看得出來鄭麗文上任後，雖然世代之間有不同想法，但很明顯黨有在蛻變。他強調，2026除了一定要勝選外，但遊戲規則一定要先訂出來，再加上在野聯盟要團結，按照這個節奏，他相信走哪個時間點，該做什麼決定，他會持續往前邁進。

